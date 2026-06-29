Google Trends: यूरोप के कई देश अभूतपूर्व और जानलेवा गर्मी और लू का सामना कर रहे है। कई देशों से सड़कों और ट्रैफिक लाइटों तक के पिघलने तक के वीडियो सामने आ रहे हैं। इस गर्मी के बीच भारतीय मूल के लोग भी परेशान हैं। एक लड़की ने वीडियो में ट्रेनों और मेट्रो में कूलिंग सिस्टम की आलोचना की और इसे घटिया बताया। इसके अलावा एक अन्य वी़डियो में लोग एयर कंडीशनर खरीदने के लिए जद्दोजहद करते भी दिखे।

दरअसल, भीषण गर्मी के बीच एक भारतीय मूल की जर्मन लड़की ने गर्म यूरोप की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी डॉयचे बार्न की आलोचना की। उसने कहा कि ट्रेन, मेट्रो और बसों में सबसे घटिया कूलिंग सिस्टम है।

दिल्ली मेट्रो की तुलना में एसी का स्तर भी अच्छा नहीं है। उनका कहना है कि यूरोपीय परिवहन प्रणाली की तुलना में दिल्ली मेट्रो का कूलिंग सिस्टम सबसे अच्छा है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी मे भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है।

एसी खरीदने की लगी होड़

यूरोप में भीषण गर्मी लोगों के लिए लगातार परेशानियां बढ़ा रही है। यहां के कई देशों में आम तौर पर लोग घरों में एसी का इस्तेमाल नहीं होता है। हालांकि, इस बार गर्मी ने लोगों को एसी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया है।

इसके चलते इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और शॉपिंग कॉम्प्लैक्स में एसी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

फ्रांस में बढ़ा मौत का आंकड़ा

दूसरी ओर फ्रांस में पिछले हफ्ते भीषण गर्मी के कारण करीब 1,000 लोगों की मौतें हुई हैं। देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने इस मुद्दे पर जानकारी शेयर की है। पेरिस क्षेत्र में घरों के अंदर होने वाली मौतों में भारी उछाल आया है। बुधवार को जब तापमान सबसे ज्यादा था, तब 1,200 से अधिक मौतें हुईं।

इसके अलावा अगले दो दिनों में मृतकों की यह संख्या बढ़कर 1,400 से ऊपर पहुंच गई। गर्मी से पहले यहां हर दिन औसतन 900 से 1,000 मौतें होती थीं।

मृतकों में 85 प्रतिशत लोग 65 साल या उससे अधिक उम्र के थे, लेकिन अब ये आंकड़ा दो दिनों से 1300 से 1400 तक पहुंच गया है, जो कि गर्मी से केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की त्रासदी बता रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार शाम हुई बारिश से मौसम कुछ ठंडा हो गया। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से उमस और चिलचिलाती धूप से परेशान लोगों ने बारिश के बाद राहत की सांस ली। पढ़िए पूरी खबर…