Google Trends: दिवाली और छठ पर घर जाने के लिए बसों में सीट मिलने की चिंता कर रहे यात्रियों के लिए राहत की खबर है। त्योहारों पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने नोएडा और गाजियाबाद से अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी की है। नोएडा से रोजाना करीब 300 अतिरिक्त बस फेरे लगाए जाएंगे। छह से 17 नवंबर तक चलने वाले विशेष संचालन अभियान के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। वहीं, गाजियाबाद क्षेत्र के प्रमुख बस अड्डों पर सहायता केंद्र बनाए जाएंगे, जहां यात्रियों को बसों के समय और रूट की जानकारी मिलेगी।

दिल्ली-एनसीआर से दिवाली, भैयादूज और छठ पर बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अपने घर लौटते हैं। खासकर पूर्वांचल और बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों की वजह से बस अड्डों पर भीड़ बढ़ जाती है। इसे देखते हुए परिवहन निगम ने बसों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों की ड्यूटी का भी नया कार्यक्रम तैयार किया है। विशेष संचालन अवधि में रोडवेज कर्मचारियों की सामान्य छुट्टियां रद्द रहेंगी। चालकों, परिचालकों, तकनीकी कर्मचारियों और अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। केवल जरूरी परिस्थितियों में ही अवकाश मिल सकेगा।

बसों में 60 प्रतिशत यात्री होते ही बढ़ेंगे फेरे

परिवहन निगम ने यात्रियों की संख्या के आधार पर बसों का संचालन बढ़ाने की व्यवस्था की है। किसी मार्ग पर बसों में यात्री क्षमता 60 प्रतिशत से अधिक होने पर अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी। नोएडा और गाजियाबाद से लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, आगरा, अलीगढ़, मेरठ और मुरादाबाद सहित दूसरे प्रमुख शहरों के लिए बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। यात्रियों का दबाव अधिक होने पर डिपो में रखी आरक्षित बसों को भी तत्काल सड़क पर उतारा जाएगा।

नोएडा डिपो से रोजाना करीब 300 अतिरिक्त बस फेरे लगाने की तैयारी है। यात्रियों की संख्या और उपलब्ध बसों के आधार पर संचालन में बदलाव किया जा सकेगा। परिवहन निगम का प्रयास है कि बस अड्डों पर यात्रियों को लंबे समय तक बस का इंतजार न करना पड़े।

कौशांबी, साहिबाबाद और लोनी में 24 घंटे सहायता केंद्र

त्योहारों के दौरान बस अड्डों पर उमड़ने वाली भीड़ को संभालने के लिए नोएडा डिपो के साथ गाजियाबाद क्षेत्र के कौशांबी, साहिबाबाद, लोनी, हापुड़ और बुलंदशहर डिपो पर सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां कर्मचारी यात्रियों को बसों के समय, रूट और उपलब्धता की जानकारी देंगे। जरूरत पड़ने पर यात्रियों को सही बस तक पहुंचने में भी मदद की जाएगी।

बस अड्डों पर लाउडस्पीकर से लगातार उद्घोषणाएं की जाएंगी। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के जरिये भी बसों के संचालन से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा बस अड्डों पर साफ-सफाई, पेयजल और रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।

12 दिन ड्यूटी करने पर 4800 रुपये तक प्रोत्साहन

त्योहारों पर अतिरिक्त बसों का संचालन करने वाले चालक और परिचालकों के लिए परिवहन निगम ने प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था भी की है। निर्धारित मानकों के तहत 11 दिन ड्यूटी करने और प्रतिदिन औसतन 300 किलोमीटर बस चलाने वाले चालक-परिचालकों को 4400 रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। वहीं, 12 दिन ड्यूटी करने और निर्धारित दूरी पूरी करने पर 4800 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

संविदा और आउटसोर्सिंग के चालक-परिचालकों को निर्धारित किलोमीटर से अधिक बस चलाने पर प्रति अतिरिक्त किलोमीटर 55 पैसे का भुगतान भी किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बस चालकों और कार्यशाला कर्मचारियों के लिए भी अलग से प्रोत्साहन राशि तय की गई है। इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान अधिक से अधिक बसों को सड़क पर उपलब्ध रखना है।

रेलवे ने भी बढ़ाई विशेष ट्रेनों की सुविधा

त्योहारों पर घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी विशेष ट्रेनों का संचालन किया है। उत्तर रेलवे की ओर से हजरत निजामुद्दीन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच पांच से सात नवंबर तक अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने की व्यवस्था की गई है। वापसी में यह ट्रेन छह से आठ नवंबर तक चलेगी। इसके अलावा गाजियाबाद और अलीगढ़ के बीच पांच, छह और सात नवंबर को विशेष ईएमयू ट्रेन चलाई जाएगी।

उत्तर मध्य रेलवे ने भी दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए एक अक्तूबर से 30 नवंबर तक 1053 विशेष ट्रेन फेरे चलाने की योजना बनाई है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की व्यवस्था की गई है। इस तरह बस और रेल दोनों माध्यमों से घर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे।

बसों की फिटनेस और चालकों की जांच अनिवार्य

परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसें चलाने के साथ यात्रियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया है। डिपो और कार्यशालाओं को बसों की तकनीकी जांच समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। केवल फिटनेस मानकों पर खरी उतरने वाली बसों को ही मार्ग पर भेजा जाएगा। ड्यूटी पर रवाना होने से पहले चालकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी किया जाएगा, ताकि नशे की हालत में वाहन चलाने की आशंका न रहे।

परिवहन निगम का लक्ष्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ के अनुरूप बसों की उपलब्धता बनाए रखना है, ताकि दिल्ली-एनसीआर से अपने घरों की ओर जाने वाले लोगों को बसों की कमी के कारण परेशानी न उठानी पड़े।