Google Trends: दिल्ली में सितंबर का महीना इस बार मौसम के लिहाज से कई रिकॉर्ड छोड़ गया। राजधानी में जहां हवा पिछले पांच साल में सबसे बेहतर रही, वहीं रातें पिछले छह साल में सबसे ज्यादा गर्म रहीं। सबसे खास बात यह रही कि दक्षिण-पश्चिम मानसून दिल्ली में 14 साल में सबसे कम समय तक सक्रिय रहा।

मौसम विज्ञान संस्था सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के मुताबिक, सितंबर में मंगलवार तक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 102 रहा। यह 2021 के बाद सितंबर का सबसे कम औसत AQI है। 2021 में यह आंकड़ा 78 था। इस सितंबर में दैनिक AQI 53 से 178 के बीच रहा। 28 सितंबर तक 12 दिन हवा मध्यम और 16 दिन संतोषजनक श्रेणी में रही।

सीआरईए विश्लेषक मनोज कुमार के मुताबिक, मानसून के दौरान दिल्ली की हवा सिर्फ बारिश की वजह से साफ नहीं होती। हवा की रफ्तार और दिशा, वातावरण में प्रदूषक कणों का बेहतर मिश्रण और दिल्ली-एनसीआर की मौसमी परिस्थितियां भी प्रदूषण को फैलाने में अहम भूमिका निभाती हैं। यही वजह है कि पिछले साल के मुकाबले कम बारिश के बावजूद हवा अपेक्षाकृत साफ रही। हालांकि, मानसून की विदाई और मौसम में बदलाव के साथ अक्टूबर में प्रदूषण बढ़ सकता है।

सितंबर में दिल्ली सबसे ज्यादा गर्म रही

सितंबर में गर्मी का असर भी साफ दिखा। दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 2020 के बाद सबसे गर्म सितंबर है। 2020 में यह 25.7 डिग्री था। इस महीने औसत अधिकतम तापमान करीब 34.1 डिग्री रहा। स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने रातों के ज्यादा गर्म रहने की वजह अल नीनो का प्रभाव और कम बारिश को बताया। 25 सितंबर तक देश में बारिश 20 फीसदी कम थी।

अब मानसून की बात करें तो यह 2 जुलाई को दिल्ली पहुंचा और 83 दिन बाद 23 सितंबर को लौट गया। 2025 में मानसून 87 दिन, 2024 में 96 दिन और 2023 में 97 दिन सक्रिय रहा था। इससे पहले 2012 में मानसून सिर्फ 80 दिन के आसपास रहा था। इस बार इसकी विदाई सामान्य तारीख 25 सितंबर से दो दिन पहले हुई, जबकि आगमन सामान्य तारीख 27 जून से पांच दिन देर से हुआ।

हालांकि कम समय रहने के बावजूद मानसून दिल्ली को सामान्य से ज्यादा बारिश दे गया। सफदरजंग केंद्र पर 1 जून से 23 सितंबर तक 728.6 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि सामान्य बारिश 629.7 मिमी है। यानी बारिश सामान्य से 16 फीसदी ज्यादा रही।

इस बीच 29 सितंबर की सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम था। यह सितंबर में 2008 के बाद सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा। पालम में 19.7, लोधी रोड में 20.4, रिज में 16.9 और आया नगर में 20.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई।

आईएमडी के अनुसार, 5 अक्टूबर तक आसमान मुख्यतः साफ रहने और बारिश की संभावना कम है। 2 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 34.7 और न्यूनतम 23.3 डिग्री रह सकता है। 3 से 7 अक्टूबर के बीच तापमान करीब 34.2 और 22.3 डिग्री, 8 से 12 अक्टूबर के बीच 34.2 और 21 डिग्री तथा 13 से 17 अक्टूबर के बीच 33.2 और 19.6 डिग्री तक रहने का अनुमान है।

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