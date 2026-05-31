Google Trends: बारिश और तेज हवाओं ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर के मौसम का मिजाज बदल दिया। राजधानी में जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गई, वहीं पड़ोसी नोएडा में बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। इस तरह एक ही दिन में एनसीआर के लोगों ने राहत और परेशानी की दो अलग-अलग तस्वीरें देखीं।

दिल्ली में शनिवार को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई और तेज हवाएं चलीं। इसका असर तापमान और प्रदूषण दोनों पर दिखाई दिया। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम रहा। अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम था। पालम में न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दोपहर बाद कई इलाकों में बारिश हुई। सफदरजंग में 0.9 मिमी, लोधी रोड में 3.8 मिमी, मयूर विहार में 4 मिमी और अन्य केंद्रों पर भी वर्षा दर्ज की गई। तेज हवाओं का असर भी दिखाई दिया। पालम में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जबकि प्रगति मैदान और पूसा में क्रमशः 59 और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलीं।

मौसम में आए इस बदलाव का सबसे सकारात्मक असर वायु गुणवत्ता पर पड़ा। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) घटकर 85 पर पहुंच गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के आंकड़ों के अनुसार, मई 2026 दिल्ली के लिए 2021 के बाद सबसे स्वच्छ मई महीनों में शामिल हो गया है। महीने के दौरान अधिकांश दिन मध्यम श्रेणी में रहे, जबकि संतोषजनक श्रेणी वाले दिनों की संख्या बढ़कर चार हो गई।

हालांकि दिल्ली में मौसम ने राहत दी, लेकिन नोएडा के लोगों को बिजली संकट से जूझना पड़ा। नोएडा को ‘नो पावर कट जोन’ का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद पिछले करीब दस दिनों से लगातार ट्रिपिंग, लो-वोल्टेज और अघोषित कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि शाम होते ही बिजली की आंख-मिचौली शुरू हो जाती है। कई इलाकों में एक घंटे के भीतर कई बार बिजली आने-जाने की स्थिति बन रही है। बार-बार ट्रिपिंग और कम वोल्टेज के कारण एयर कंडीशनर और अन्य उपकरण ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खराब होने की भी शिकायत की है।

उपभोक्ताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। शिकायतों के बावजूद त्वरित समाधान नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।

मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी पीली चेतावनी जारी रखी है। यदि बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहता है तो दिल्ली में तापमान और प्रदूषण के स्तर में और सुधार संभव है। हालांकि एनसीआर के लोगों के लिए राहत तभी पूरी मानी जाएगी, जब मौसम के साथ-साथ बिजली व्यवस्था भी पटरी पर लौटे।