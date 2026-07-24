सीजेपी के समर्थन में दिल्ली पुलिस से इस्तीफा देने के एक शख्स के दावे को अधिकारियों ने किया खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पर शुक्रवार को कुछ वीडियो सामने आए थे, जिनमें एक शख्स यह दावा करता दिख रहा है कि उसने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के समर्थन में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया है औऱ पूरा सच बताया है।

दिल्ली सरकार के होम गार्ड्स महानिदेशालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि ‘इंस्टाग्राम’ पर रवि लवली के नाम से रील्स और वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है। महानिदेशालय ने कहा, “वह दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल नहीं है और उसका दिल्ली पुलिस से कोई संबंध नहीं है।” वायरल वीडियो में व्यक्ति दावा कर रहा था कि वह दिल्ली पुलिस का जवान है । उसे वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है, “जिस दिन मुझे पता चला कि प्रदर्शन होने वाला है, मैं चिकित्सा अवकाश पर चला गया। फिर मेरे पास फोन आया कि मेरी छुट्टी खत्म हो गई है। मैं अपनी मेडिकल छुट्टी बढ़ाना चाहता था। दिल्ली पुलिस ने मेरे चिकित्सा अवकाश बढ़ाने से इनकार कर दिया।”

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“दबाव डालकर” नौकरी करने के लिए मजबूर करने का आरोप

शख्स ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे “दबाव डालकर” नौकरी करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उसने इस्तीफा दे दिया। व्यक्ति ने कहा, “आवास नहीं चाहिए, सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, सरकारी वेतन नहीं चाहिए।” होम गार्ड्स महानिदेशालय के अनुसार, रवि कुमार दिल्ली होम गार्ड्स में स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा था। दिल्ली होम गार्ड्स, महानिदेशालय होम गार्ड्स के अंतर्गत आता है और यह दिल्ली पुलिस से अलग संगठन है।

‘दिल्ली होम गार्ड्स से हटाया गया’

महानिदेशालय ने कहा, “व्यक्ति के कदाचार को देखते हुए उसे तत्काल प्रभाव से दिल्ली होम गार्ड्स से हटा दिया गया है।” महानिदेशालय ने कहा कि उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं। महानिदेशालय के अनुसार ये विचार दिल्ली होम गार्ड्स, दिल्ली पुलिस या किसी भी सरकारी एजेंसी के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। सीजेपी के नेतृत्व में 20 जून को नयी दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर जवाबदेही, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है।

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