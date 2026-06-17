दिल्ली-एनसीआर के लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से आखिरकार राहत मिलनी शुरू हो गई है। मंगलवार सुबह कई इलाकों में हुई हल्की बारिश और पूरे दिन आसमान पर छाए बादलों ने मौसम का मिजाज बदल दिया। इसका असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया और राजधानी में दिन व रात दोनों के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई।

मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में अगले चार दिनों तक मौसम अपेक्षाकृत सुहाना बना रह सकता है। विभाग ने 18 जून से 21 जून के बीच आंधी-तूफान, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरान लोगों को भीषण गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी।

मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री नीचे रहा। तापमान में आई यह गिरावट हाल के दिनों की तुलना में काफी राहत देने वाली मानी जा रही है।

अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना

आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, 18 से 21 जून के बीच अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। 22 जून को भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के संकेत हैं। उस दिन अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार, मध्य पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण प्रणाली का असर दिल्ली-एनसीआर के मौसम पर पड़ रहा है। इसी वजह से क्षेत्र में नमी बढ़ी है और बारिश व तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यही प्रणाली अगले कुछ दिनों तक मौसम को प्रभावित करती रहेगी।

राजधानी के विभिन्न मौसम केंद्रों पर भी सामान्य से कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पालम मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 3.8 डिग्री कम है। लोधी रोड में तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री नीचे रहा।

इसके अलावा रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये दोनों आंकड़े भी सामान्य तापमान से क्रमशः 3.8 और 2.3 डिग्री कम रहे। मौसम विभाग का कहना है कि बादलों की आवाजाही और रुक-रुककर होने वाली बारिश के कारण अगले कुछ दिनों तक मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक बना रह सकता है।

उधर, वायु गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार मंगलवार सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 148 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के मानकों के अनुसार 101 से 200 के बीच AQI को मध्यम श्रेणी माना जाता है। मौसम में आए बदलाव और हवा की सक्रियता का असर वायु गुणवत्ता पर भी देखने को मिल रहा है।

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दिल्ली-एनसीआर में सोमवार दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। दिल्ली-एनसीआर में सुबह धूप थी लेकिन दोपहर के बाद धूल भरी तेज आंधी चलने लगी। मौसम विभाग ने दिल्ली में आंधी-तूफान और बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। दिल्ली के पालम में दोपहर 2:30 बजे के आसपास 92 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक