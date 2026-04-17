Google Trends: दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर फिलहाल दूर तक नजर आ रही है। एक तरफ हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है, तो दूसरी ओर गर्मी भी तेजी से अपना असर दिखाने लगी है। हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण को लागू कर दिया है।

गुरुवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 226 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले दो दिनों तक स्थिति में ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग (IMD) और आईआईटीएम की रिपोर्ट में भी यही संकेत दिए गए हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए CAQM की उप-समिति ने तुरंत कार्रवाई करते हुए GRAP फेज-1 लागू करने का फैसला लिया। इसके तहत पूरे एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त उपाय किए जाएंगे। संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमों को सख्ती से लागू करें, लगातार निगरानी रखें और हालात की समीक्षा करते रहें ताकि हवा की गुणवत्ता और खराब न हो।

प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और प्रदूषण कम करने में सहयोग दें। साथ ही यह आदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों को भी भेजा गया है, ताकि पूरे क्षेत्र में एकसमान कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उधर, मौसम भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। दिल्ली में इस सीजन की पहली तेज गर्मी महसूस की गई और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.3°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा है।

अन्य इलाकों में भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। लोधी रोड में 40.1°C, आयानगर में 40.5°C और रिज इलाके में 41.4°C तक पारा पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और प्रदूषण दोनों ही लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें, बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

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