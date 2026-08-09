Delhi Metro Security Check: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर बताया है कि 9 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक सभी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच और सख्त की जाएगी। ऐसे में यात्रियों को स्टेशनों पर प्रवेश के दौरान सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय लग सकता है। खासकर व्यस्त समय में लंबी कतारें लगने की संभावना है।

9 से 16 अगस्त तक बढ़ी रहेगी सुरक्षा जांच

DMRC के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा जांच को और कड़ा किया जाएगा। यह व्यवस्था 9 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान सुरक्षा जांच की प्रक्रिया में सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक समय लग सकता है।

DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस अतिरिक्त समय को ध्यान में रखें और सुरक्षा जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करें।

पीक आवर्स में बढ़ सकती है कतार

सुरक्षा जांच बढ़ाए जाने का सबसे ज्यादा असर व्यस्त समय में देखने को मिल सकता है। सुबह और शाम के पीक आवर्स में मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर यात्रियों की कतार सामान्य दिनों के मुकाबले लंबी हो सकती है।

ऐसे में अगर आप रोज ऑफिस, कॉलेज या किसी जरूरी काम के लिए मेट्रो से सफर करते हैं, तो अगले कुछ दिनों तक घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलना बेहतर रहेगा। तय समय पर पहुंचने के लिए रोज की यात्रा में कुछ अतिरिक्त समय जोड़कर चलना आपको देरी से बचा सकता है।

यात्रियों से सुरक्षा कर्मियों के सहयोग की अपील

DMRC ने यात्रियों से सुरक्षा जांच के दौरान CISF और अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करने को कहा है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे जांच प्रक्रिया के दौरान धैर्य रखें और सुरक्षा कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें।

अतिरिक्त सुरक्षा जांच के कारण अगर किसी स्टेशन पर थोड़ी लंबी कतार दिखाई देती है तो यात्रियों को घबराने के बजाय पर्याप्त समय लेकर चलना चाहिए।

क्यों बढ़ाई गई मेट्रो में सुरक्षा?

15 अगस्त के आसपास राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक कड़ी की जाती है। स्वतंत्रता दिवस एक हाई-सिक्योरिटी अवधि होती है और इस दौरान सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क पर भी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाते हैं।

दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF के पास है। DMRC के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार मेट्रो नेटवर्क में बहुस्तरीय सुरक्षा जांच की व्यवस्था है।

इस बार भी स्वतंत्रता दिवस से पहले इसी सुरक्षा व्यवस्था के तहत मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की जांच को और सख्त किया जा रहा है।

Delhi Metro से सफर करने वालों के लिए जरूरी सलाह

अतिरिक्त समय लेकर निकलें: किसी तय समय पर पहुंचना है तो अपनी सामान्य यात्रा अवधि से कुछ ज्यादा समय रखें।

पीक आवर्स का ध्यान रखें: सुबह और शाम के व्यस्त समय में सुरक्षा जांच के कारण कतार लंबी हो सकती है।

सुरक्षा कर्मियों से सहयोग करें: जांच के दौरान जल्दबाजी न करें और सुरक्षा कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें।

यात्रा की पहले से योजना बनाएं: अगर आपको किसी जरूरी काम से समय पर पहुंचना है तो संभावित अतिरिक्त इंतजार को ध्यान में रखें।

16 अगस्त तक लागू रहेगी बढ़ी हुई जांच

DMRC की एडवाइजरी के मुताबिक, मेट्रो स्टेशनों पर बढ़ी हुई सुरक्षा जांच 9 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। इसलिए इस अवधि में दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को सामान्य दिनों के मुकाबले थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है।

यानी अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए सीधी सलाह है – जल्दी निकलें, कतार के लिए तैयार रहें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें।