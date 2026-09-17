Google Trends: इंदौर में 19 सितंबर को होने वाले राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने युवाओं तक पहुंच बनाने के अपने अंदाज में बड़ा बदलाव किया है। लंबे भाषण, फूलमालाएं और औपचारिक मंच अब प्रचार अभियान का केंद्र नहीं हैं। इसके बजाय पार्टी नेता कैफे-रेस्तरां, कॉलेज कैंपस, लाइब्रेरी और हॉस्टल तक पहुंच रहे हैं। कहीं क्रिकेट खेला जा रहा है तो कहीं छात्रों और स्थानीय बैंड के साथ ‘जैमिंग’ सेशन में गाना-बजाना हो रहा है।

इंदौर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के मुताबिक, युवाओं के बीच संवाद का तरीका बदलने की जरूरत महसूस हुई है। यही वजह है कि आमतौर पर कुर्ता-पायजामा में नजर आने वाले स्थानीय नेता अब जींस और टी-शर्ट में छात्रों के बीच पहुंच रहे हैं।

वानखेड़े का कहना है कि आज के युवाओं को पारंपरिक राजनीतिक कार्यक्रमों के लंबे भाषण और औपचारिक स्वागत ज्यादा आकर्षित नहीं करते। उनके मुताबिक, पहले कॉलेजों में मंच लगाकर भाषण होते थे, जबकि अब विद्यार्थियों के साथ जैमिंग सेशन और दूसरे अनौपचारिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

क्रिकेट से कैफे तक, कैंपस में आउटरीच

‘छात्रों की गूंज’ के प्रचार के लिए कांग्रेस की गतिविधियां सिर्फ कॉलेजों तक सीमित नहीं हैं। पार्टी की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं और पुस्तकालयों तथा छात्रावासों में विद्यार्थियों के साथ बैठकें की जा रही हैं। स्थानीय कैफे और अन्य युवा-केंद्रित जगहों पर भी संपर्क अभियान चलाया जा रहा है।

इस रणनीति के पीछे मकसद युवाओं के साथ ज्यादा अनौपचारिक तरीके से संवाद स्थापित करना बताया जा रहा है। Gen-Z में आम तौर पर 1997 से 2012 के बीच जन्म लेने वाली पीढ़ी को शामिल किया जाता है।

19 सितंबर को राहुल गांधी से सीधा संवाद

राहुल गांधी 19 सितंबर को इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ के पांचवें संस्करण में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। इससे पहले यह कार्यक्रम कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में आयोजित हो चुका है।

राहुल गांधी ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अपने अनुभव, समस्याएं और सुझाव साझा करने की अपील की है। इंदौर के कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत पर जोर रहने की बात सामने आई है।

शिक्षा और रोजगार के मुद्दे केंद्र में

‘छात्रों की गूंज’ कांग्रेस का विद्यार्थी संवाद अभियान है। पार्टी के अनुसार, इसके जरिए पेपर लीक, महंगी शिक्षा, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विद्यार्थियों की बात सामने लाने की कोशिश की जा रही है। इंदौर में होने वाला कार्यक्रम इस अभियान का पांचवां संस्करण होगा।

यानी इस बार कांग्रेस के प्रचार अभियान का फॉर्मूला साफ दिखाई दे रहा है। मंच कम, संवाद ज्यादा; भाषण कम, भागीदारी ज्यादा। इंदौर में 19 सितंबर को होने वाला कार्यक्रम यह बताएगा कि युवाओं के बीच अपनाया गया यह नया आउटरीच मॉडल किस तरह आकार लेता है।

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भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था में यूपीआई ने दस साल में ऐसी जगह बना ली है, जहां नकद लेनदेन के साथ-साथ बैंकिंग और भुगतान का पारंपरिक तरीका भी तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुई एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) व्यवस्था के दस वर्ष पूरे होने पर सामने आए आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल डिजिटल लेनदेन की मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बढ़कर 86.8 फीसद हो गई है। 2022-23 में यह हिस्सेदारी 73.6 फीसद थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक