पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार रात हावड़ा के सालकिया में एक बच्चे की इच्छा पूरी करते हुए उसके साथ सेल्फी ली। हालांकि, सेल्फी लेने के साथ-साथ उन्होंने बच्चे को मोबाइल फोन से दूर रहने और पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह भी दी।

शनिवार को मुख्यमंत्री सालकिया गए थे, ताकि चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ में मारे गए विकास भट्टाचार्य के परिवार से मिल सकें। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से बात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा, सीएम अधिकारी ने परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया।

राजदीप ने मुख्यमंत्री संग सेल्फी लेने की इच्छा जाहिर की

स्थानीय निवासी राजदीप पाल मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। उसने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने की इच्छा जाहिर की। उसका अनुरोध सुनकर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने उसे निराश नहीं किया। उन्होंने उसे सेल्फी लेने की अनुमति दी और उसके साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने उसे सलाह दी कि वे मोबाइल फोन पर अधिक समय बिताने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें।

मुख्य सड़क से विकास भट्टाचार्य के घर तक का रास्ता संकरा होने के कारण मुख्यमंत्री जीटी रोड होते हुए बाइक से वहां पहुंचे। राज्य मंत्री उमेश रॉय भी उनके साथ बाइक पर थे। शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े रहने के अलावा, स्थानीय लोगों के साथ उनकी संक्षिप्त बातचीत ने भी रात की घटना के दौरान सबका ध्यान आकर्षित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी प्रियजन को खोने का दुख किसी भी आर्थिक सहायता से कम नहीं हो सकता। हालांकि, इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा रहना सरकार का दायित्व है। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।

चोरबागान में मची थी भगदड़

गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को कोलकाता के चोरबागान स्थित एक सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। 21 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अनिंदिता रॉय सरस्वती की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति को दुर्घटना की परिस्थितियों और कारणों की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक कदम सुझाने का कार्य सौंपा गया है।

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कोलकाता की एक तंग गली में, जो दुर्गा पूजा की रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रही है, एक जोड़ा हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे में बैठा है। वे कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं और उनके साथ उनकी गोद में बैठा उनका छोटा बेटा अपनी प्यारी और खिलखिलाती हंसी से माहौल को खुशनुमा बना रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…