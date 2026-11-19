Google Trends: उत्तराखंड की चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा में इस साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। साल 2026 में दर्शन करने वालों की संख्या 65 लाख के पार पहुंच गई। पिछले साल के मुकाबले यह करीब 29 फीसदी ज्यादा है। लेकिन इस बढ़ती भीड़ के बीच एक ऐसा आंकड़ा भी सामने आया है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत के मामलों में भी 63 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

देहरादून के एसडीसी फाउंडेशन के एक विश्लेषण में यह जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार के दैनिक बुलेटिन के आधार पर तैयार रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में पांचों धार्मिक स्थलों पर कुल 65,65,197 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं, 2025 में यह संख्या 51,07,346 थी। यानी इस बार 14,57,851 ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे।

बद्रीनाथ बना श्रद्धालुओं की पहली पसंद

इस साल सबसे ज्यादा भीड़ बद्रीनाथ धाम में देखने को मिली। यहां 23,49,345 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दूसरे नंबर पर केदारनाथ रहा, जहां 19,33,138 लोग पहुंचे। इसके अलावा गंगोत्री में 10,07,177, यमुनोत्री में 8,84,841 और हेमकुंड साहिब में 3,90,696 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका।

पिछले साल के मुकाबले बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या 42-42 फीसदी बढ़ी। यमुनोत्री में 37 फीसदी और गंगोत्री में 33 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वहीं, केदारनाथ में सबसे कम 9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़े ने चौंकाया

यात्रा में सबसे ज्यादा चिंता मौतों के आंकड़ों को लेकर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में यात्रा के दौरान 182 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। 2026 में यह संख्या बढ़कर 297 हो गई। यानी एक साल में 115 ज्यादा श्रद्धालुओं की जान गई।

सबसे ज्यादा मामले स्वास्थ्य संबंधी प्राकृतिक कारणों से जुड़े रहे। 2025 में ऐसे 159 मामले सामने आए थे, जबकि 2026 में इनकी संख्या बढ़कर 288 हो गई। यानी करीब 81 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने इस स्थिति पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में ही इस साल स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 229 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। ऐसे में यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य जांच, मेडिकल सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करना बेहद जरूरी है।

सड़कों पर भी बढ़ा दबाव, 30% ज्यादा वाहन पहुंचे

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का असर सिर्फ धामों पर ही नहीं, बल्कि सड़कों पर भी दिखाई दिया। 14 नवंबर तक यात्रा मार्गों पर वाहनों की आवाजाही में 30 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

2025 में जहां 5,14,016 वाहनों की आवाजाही हुई थी, वहीं 2026 में यह संख्या बढ़कर 6,68,877 पहुंच गई। यानी एक साल में 1,54,861 ज्यादा वाहन सड़कों पर आए। अनूप नौटियाल के मुताबिक, वाहनों की बढ़ती संख्या से सड़कों, यातायात व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है।

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