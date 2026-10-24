उत्तराखंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुल्हन भारी लहंगा पहनकर चलती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो खूब चर्चा में है और लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वायरल वीडियो में दुल्हन भारी लहंगा पहनकर उत्तराखंड के उंडावा तक 18 किलोमीटर पैदल चलती दिख रही है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कहता है कि आजकल कई दुल्हनें अपनी शादी में हेलीकॉप्टर से जाती हैं, लेकिन यह दुल्हन अपने पति के घर पैदल चलकर जा रही है।

वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने दुल्हन पूछा कि क्या वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए कुछ कहना चाहती है। जवाब में उसने कहा, “मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि सड़क मार्ग ठीक होना चाहिए।” महिला ने मज़ाक में यह भी कहा, “भाई, ऐसे चलना बहुत थका देने वाला रहा है।”

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

महिला से आगे पूछा गया कि लहंगा पहनकर चलने में उसे कितना समय लगा, तो उसने जवाब दिया, “लगभग 2 से 2.5 घंटे, भले ही हम ढलान पर चले।” वायरल वीडियो में उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में सही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता जताई गई, जिसमें कैमरामैन दुल्हन को शुभकामनाएं दे रहा था। वीडियो में दूसरों ने सही सड़क और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पर ज़ोर दिया। एक महिला ने कहा, “आजकल हर जगह सड़कें हैं, लेकिन उंडावा में नहीं हैं।”

सोशल मीडिया यूजर्स क्या कह रहे हैं?

सोशल मीडिया यूजर्स के मिले-जुले रिएक्शन थे। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दुल्हन सच में 18 किलोमीटर चली। एक यूज़र ने लिखा, “18 किलोमीटर? यह माता वैष्णो देवी के ट्रेक से भी ज़्यादा है।” एक और यूजर ने प्रकृति के बचाव की चिंता जताते हुए कमेंट किया, “हर जगह सड़क मुमकिन नहीं है। लोगों को भौगोलिक संवेदनशीलता को समझने की ज़रूरत है।”

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