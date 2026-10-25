Google Trends Viral News: मुंबई में ब्लिंकिट के लिए काम करने वाले एक डिलीवरी एजेंट सुजीत की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सीमित कमाई के कारण वह बाइक खरीदने में असमर्थ थे और रोजाना साइकिल चलाकर ग्राहकों के घर-घर जाकर सामान पहुंचाया करते थे। उनकी इसी ईमानदारी और संघर्ष को देखते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और समाजसेवी हुसैन मंसूरी ने उन्हें एक ब्रांड न्यू स्कूटर सरप्राइज में दी।

हुसैन मंसूरी द्वारा की गई यह पहल रिलायंस समूह के अनंत अंबानी के फाउंडेशन की एक मुहिम का हिस्सा है। यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग जमकर इंफ्लुएंसर की तारीफ कर रहे हैं।

वायरल हो रहा है वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हुसैन मंसूरी ने रास्ते में सुजीत नाम के इस डिलीवरी बॉय को रोका। उस समय सुजीत अपनी साइकिल पर सवार होकर किसी ग्राहक का ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे थे।

मंसूरी ने उनका नाम पूछा और उनसे यह जानने की कोशिश की कि वे डिलीवरी का काम करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और उन्होंने अब तक कोई मोटरसाइकिल क्यों नहीं खरीदी। हुसैन मंसूरी के सवाल का जवाब देते हुए डिलीवरी एजेंट सुजीत ने अपनी परेशानी और आर्थिक दिक्कत बताई।

उन्होंने कहा कि आज के समय में इतने कम पैसों में बाइक खरीद पाना उनके लिए नामुमकिन है क्योंकि हर चीज़ पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनकी इस सादगी और संघर्ष ने वीडियो देखने वाले हर शख्स का दिल जीत लिया और लोगों की आंखें नम हो गईं।

आंखों पर पट्टी बांधकर दिया सरप्राइज

सुजीत की बात सुनने के बाद हुसैन मंसूरी ने उनसे कहा कि वे पहले अपना ऑर्डर समय पर पूरा करके वापस लौटें क्योंकि उनके लिए एक खास सरप्राइज है। सुजीत अपना काम खत्म करके वापस लौटे, तो मंसूरी ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें एक लाल कपड़े से ढकी हुई चीज के पास ले गए। जैसे ही वह पर्दा हटाया गया, सुजीत के सामने एक चमचमाती हुई ब्रांड न्यू स्कूटर खड़ी थी।

अनंत अंबानी की तरफ से मिला तोहफा

सामने नई स्कूटर देखकर सुजीत अपने जज्बातों को रोक पाए और इमोशनल हो गए। उन्होंने तुरंत हुसैन मंसूरी को गले लगा लिया और उन्हें ‘थैंक्यू सर’ कहा। मंसूरी ने उन्हें बताया कि यह छोटा सा तोहफा अनंत अंबानी जी की तरफ से भेजा गया है। यह पल इंटरनेट पर अब तक का सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला मोमेंट बन चुका है।

मुंबई के मेहनती नागरिकों के लिए मुहिम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह गिफ्ट अनंत सेवा फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही एक बड़ी सामाजिक मुहिम का हिस्सा है। राहुल कनाल और हुसैन मंसूरी के सहयोग से यह फाउंडेशन मुंबई शहर के उन तमाम जरूरतमंद और मेहनती नागरिकों को इलेक्ट्रिक बाइक व स्कूटर उपलब्ध करा रहा है, जो धूप, बारिश और तमाम मुश्किलों के बावजूद दिन-रात पसीना बहाकर इस महानगर की रफ्तार को थचने नहीं देते।

इंटरनेट पर छा गया वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इंस्टाग्राम समेत अन्य प्लेटफॉर्म्स पर इसे 4 करोड़ 60 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। वीडियो पर आ रहे कमेंट्स में लोग सुजीत की सफलता पर खुशी जता रहे हैं और अनंत अंबानी तथा हुसैन मंसूरी के इस नेक काम की प्रशंसा कर रहे हैं।

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