भले ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया हो, लेकिन इस आंदोलन को लेकर अब भी सोशल मीडिया पर चर्चा बनी हुई है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और युवाओं ने खुलकर केंद्र सरकार का विरोध किया और यह विरोध भाजपा नेताओं के परिवार तक भी पहुंच गई।

हाल में दो ऐसे मामले सामने आए जिनमें भाजपा नेताओं की बेटियों के नाम भी इस प्रदर्शन में जुड़े। पहला मामला ओडिशा से आया जहां भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सचिन रहर का इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हुआ। दावा है कि अर्चिता ने दिल्ली प्रदर्शन का खुला समर्थन किया है। अर्चिता की कथित इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर काफी चर्चा हो रही है।

पोस्ट तेजी से हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्ट में दावा किया गया है कि अर्चिता अपने परिवार की राजनीतिक संबद्धता के बावजूद प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए समर्थन व्यक्त कर रही है। इस कथित इंस्टाग्राम पोस्ट से ऑनलाइन बहस छिड़ गई है।

ऑनलाइन शेयर किए जा रहे स्क्रीनशॉट्स में अर्चिता ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी और पोस्ट शेयर की। आगे लिखा, “मेरा परिवार DP (धर्मेंद्र प्रधान) के साथ है, लेकिन मैं छात्रों के साथ हूँ।”

यह बयान तेजी से वायरल हो गया और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसकी तारीफ की। उन्होंने इसे एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण बताया जिसने एक बड़े राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद स्वतंत्र स्टैंड लिया। इसके बाद इन स्क्रीनशॉट्स को हजारों बार रीपोस्ट किया गया, जिससे विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी छात्र आंदोलन पर चर्चा जारी रही।

हालाँकि, इन स्क्रीनशॉट्स की सच्चाई की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है क्योंकि सोशल मीडिया पर अर्चिता का हैंडल इंस्टाग्राम पर सर्च करने पर नहीं मिला।

पोस्ट हटाने का दबाव

एक अन्य पोस्ट में अर्चिता ने लिखा, “डीपी के पीए ने मेरी मां को मेरी पिछली स्टोरी डिलीट करने को कहा (जो पहले भी हो चुका है), लेकिन परेशान न हो मैं डिलीट नहीं करूंगी पीएस ब्रो।”

इसके बाद कई यूजर्स के यह आरोप लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान की टीम से जुड़े लोगों ने अपराजिता सारंगी से संपर्क किया और उनसे इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने का अनुरोध किया। हालाँकि, इन स्क्रीनशॉट्स की सच्चाई की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

यह साफ़ नहीं है कि अकाउंट को डीएक्टिवेट किया गया है या फिर यूजर ने खुद इसे डिलीट किया है या किसी और वजह से हटाया गया है। वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट या अकाउंट की मौजूदा स्थिति के बारे में अर्चिता रहर या अपराजिता सारंगी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

असम सरकार के मंत्री की बेटी भी हुई शामिल

वहीं दूसरी ओर असम सरकार के मंत्री केशब महंत की बेटी दिबीसा महंत तो खुद नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए। इस मामले पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि दिबीसा के विरोध प्रदर्शन के कारण उनके पिता केशब महंत को ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए।

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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रह्लाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रधान ने शनिवार को NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक विवाद की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें