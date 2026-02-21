Google Trends: दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आज आखिरी दिन है। यह 20 फरवरी को खत्म होना था लेकिन लोगों के उत्साह के चलते इसका समय एक दिन बढ़ाया गया है। एक दिन पहले यानी 20 फरवरी को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने AI समिट 2026 में भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए। इसको लेकर अब राजनीतिक बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है।

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो विरोध प्रदर्शन किया। उसके चलते बीजेपी अब आक्रामक हो गई है। बीजेपी आज शनिवार (21 फरवरी) को देशभर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। AI समिट में हंगामा करने के विरोध में बीजेपी आज दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगे के पोस्ट लेकर विरोध कर रहे हैं।

मनोज तिवारी बोले-जनता माफ नहीं करेगी

बीजेपी नेताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अकबर रोड को दिल्ली पुलिस ने दो लेयर की बैरीकेड लगाकर बंद कर दिया। गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को तोड़ दिया। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विनोद सचदेवा के अलावा सांसद मनोज तिवारी भी शमिल हुए।

इसको लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, “जनता इस राष्ट्रविरोधी कृत्य के लिए कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। पूरी दुनिया भारत की एआई शक्ति को सलाम कर रही है और एआई शिखर सम्मेलन को बदनाम करने की कोशिश करना राजद्रोह के बराबर है।”

वीरेंद्र सचदेवा ने राहुल गांधी पर बोला हमला

दूसरी ओर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं, राहुल गांधी इस हद तक गिर गए हैं कि अब वे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं… एआई शिखर सम्मेलन राजनीतिक स्तर का नहीं था, यह एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम था\

वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर ‘नग्नता की राजनीति’ करने का आरोप लगाया गया। समिट के दौरान हंगामा होने पर बीजेपी नेताओं ने इसे राहुल गांधी और उनके समर्थकों की सोची-समझी रणनीति बताया और कहा कि इससे भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई। बता दें कि यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उनकी कोर्ट में पेशी भी हुई थी।

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया एआई समिट में प्रदर्शन

