Google Trends: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग-अलग मौकों पर मिले खास उपहार और स्मृति चिह्न एक बार फिर ई-नीलामी के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री स्मृति चिह्नों की आठवीं ई-नीलामी 17 सितंबर से शुरू हो गई है। इस बार नीलामी में कुल 1498 वस्तुएं शामिल की गई हैं। इनमें हाथ से तैयार की गई कई अनोखी कलाकृतियों के साथ रॉयल नेवी के प्रमुख पोत ‘HMS Victory’ का बारीकी से बनाया गया मॉडल भी शामिल है।

नीलामी में भारत की कला और विरासत से जुड़ी कई खास चीजें भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। इनमें काकतीय कला तोरणम की चांदी की प्रतिकृति, दमन की एक आधुनिक इमारत को दिखाने वाली जरदोजी कढ़ाई और जीवन वृक्ष को दर्शाने वाली गोंड कलाकृति शामिल हैं।

इस बार 50 प्रमुख वस्तुओं को खास तौर पर चिन्हित किया गया है। इनमें कर्नाटक से मिला भगवान राम का चांदी का स्मृति चिह्न भी है। इसकी शुरुआती कीमत 13.50 लाख रुपये रखी गई है। वहीं, काकतीय कला तोरणम की चांदी की प्रतिकृति की बेस प्राइस 9 लाख रुपये है। जीवन वृक्ष वाली गोंड कलाकृति की शुरुआती कीमत 7.50 लाख रुपये तय की गई है।

रथ पर भगवान जगन्नाथ परिवार की कलाकृति भी नीलामी में शामिल

इसके अलावा रथ पर भगवान जगन्नाथ परिवार की कलाकृति भी नीलामी का हिस्सा है, जिसकी आधार कीमत 6 लाख रुपये रखी गई है। सोने की परत चढ़ी राधा-कृष्ण की कलाकृति के लिए शुरुआती कीमत 5.40 लाख रुपये है।

काकतीय कला तोरणम को वारंगल द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यह 12वीं शताब्दी में काकतीय वंश से जुड़ी प्रमुख वास्तुकला का उदाहरण है।

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक, यह ई-नीलामी 31 अक्टूबर तक चलेगी। पिछली सात ई-नीलामियों में 7,400 से ज्यादा वस्तुओं की नीलामी हुई थी, जिससे करीब 52 करोड़ रुपये मिले। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, इन नीलामियों के जरिए भारत की कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को लोगों तक पहुंचाने के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम में भी योगदान दिया जाता है।

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