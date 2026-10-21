अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत से रिहा होने के बाद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है।

दोनों को न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद आज रिहा कर दिया गया। उन्हें जंतर-मंतर पर 14 अक्टूबर को हुए विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने X पर पोस्ट किया, ”आशुतोष और सौरव को जमानत मिलने पर बहुत बधाई। ऐसे ही देश के लिए संघर्ष करते रहें। पूरा देश आपके साथ है।”

सौरभ दास और आशुतोष रांका को एसईएम के सामने पेश किया गया, जहां कार्यवाही के दौरान उनके जमानतदारों ने भी जमानत संबंधी दस्तावेज जमा किए। दोनों नेताओं को जंतर-मंतर के गैर अधिसूचित धरना स्थल पर कथित तौर पर प्रवेश करने और शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बॉण्ड का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिए जाने के बाद 14 अक्टूबर को शुरुआत में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

किन शर्तों पर किया गया रिहा?

दोनों ने हलफनामा दिया कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और जब तक जंतर-मंतर अधिसूचित धरना स्थल नहीं है, तब तक वहां विरोध प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया गया।

दोनों ने मुचलके भर दिए, जिसके बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहीं सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रितु राज ने उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया। इससे पहले पुलिस ने दास और रांका की न्यायिक हिरासत तीन दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था।

पुलिस ने दलील दी थी कि दोनों के पिछले आचरण और मीडिया में दिए गए बयानों को देखते हुए शांति भंग होने तथा कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। पुलिस ने यह भी दलील दी कि दास और रांका ने इसी तरह की गतिविधियों से दूर रहने की अपनी इच्छा को लेकर अदालत और मीडिया के सामने विरोधाभासी बयान दिए थे।

CJP ने रिहाई पर क्या कहा?

CJP की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने कहा कि यह फैसला पहले ही आ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, ”…लेकिन अब भी देर नहीं हुई है।”

रत्ना सिंह ने कहा कि सीजेपी के सदस्य भावुक हैं और सौरव दास व आशुतोष रांका से मिलने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, ”टीम भी इस समय बहुत भावुक है। वे उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि काफी समय से किसी की उनसे मुलाकात नहीं हुई है।”

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