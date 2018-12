New Year’s Eve 2018 Google Doodle, Happy New Year 2019 Wishes: गूगल (Google) ने 31 द‍िसंबर यानी नए साल की पूर्व संध्‍या या New Year Eve के मौके पर खास डूडल (Doodle) पेश क‍िया है। गूगल द्वारा बनाए गए डूडल में हाथी के बच्चे गुब्बारे और पॉपकॉर्न के साथ मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। इस डूडल में दो छोटे-छोटे हाथी के बच्चे हैं और नए साल के आगाज की ओर इशारा कर रहे हैं। एक हाथी का बच्चा गुब्बारे फुला रहा है तो दूसरा मस्ती से पॉपकॉर्न खा रहा है। New Year’s Eve हर किसी के लिए खास होती है और हर कोई नए साल का स्वागत अपने अंदाज में करता है। कुछ लोग पार्टी करते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो घर पर रहकर ही लुत्फ लेना चाहते हैं।

दुनिया भर के अरबों लोग आधी रात की उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब नया साल शुरू होगा और 2018 की विदाई होगी। दुनिया में 24 से अधिक बार लोग नए साल के दिन का स्वागत करने के लिए आधी रात के पल को गिनते हैं। पिछले साल, नए साल की पूर्व संध्या पर, Google ने इस अवसर पर एक डूडल के साथ चिड़ियां और तोतों के परिवार को बनाया था।