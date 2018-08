India Independence Day 2018, भारत का स्वतंत्रता दिवस: भारत आज अपनी आजादी की 72 वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर देश में उत्साह और उल्लास का माहौल है। सर्च इंजन Google ने भी Doodle बनाकर भारत की आजादी को समर्पित किया है। जैसे ही आप गूगल के पेज पर जाएंगे तो आपको सामने एक तस्वीर दिखाई देगी, जिसमें भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दिखाई देगा। इसके साथ ही इस तस्वीर में हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर और बाघ, हाथी भी दिखाई दे रहे हैं। गूगल के इस पेज पर नीचे की तरफ एक लिंक See the lost photos of India’s Independence भी दिया गया है, जिस पर क्लिक कर आप artsandculture.google.com पहुंच सकते हैं।

इस साइट पर आपको मशहूर फोटोग्राफर कुलवंत राय द्वारा खींची गई कुछ खास, देश की आजादी से जुड़ी और देश के महापुरुषों की कुछ ऐतिहासिक तस्वीरों खुलकर सामने आ जाती हैं। इन तस्वीरों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु, अबुल कलाम आजाद आदि दिखाई दे रहे हैं। इन ऐतिहासिक तस्वीरों को देखकर एक पल के लिए आप देश की आजादी के काल में वापस लौट जाएंगे। जहां हमारे तत्कालीन नीति नियंता अपने पूरे ओज के साथ दिखाई दे रहे हैं।

Independence Day 2018 LIVE Streaming

आज लालकिले के प्रचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं और देश के विकास का खाका जनता के सामने रख रहे हैं। इस दौरान लाल किले पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं आजादी की 71वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। महात्मा गांधी को याद करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हिंसा की अपेक्षा, अहिंसा की शक्ति कहीं अधिक है। प्रहार करने की अपेक्षा, संयम बरतना कहीं अधिक सराहनीय है। हमारे समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इस बार देश की आजादी का जश्न कुछ खास है, क्योंकि कुछ सप्ताह बाद ही देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने वाला है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App