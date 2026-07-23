दिल्ली में जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शन के बीच कई तरह की भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर फैलाईं जा रही हैं। इनमें से कई खबरें फेक हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं। जिसे लेकर पुलिस ने कड़ी चेतावनी जारी की है, ऐसी ही एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि प्रदर्शन में लाठीचार्ज से एक महिला की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट पर महिला प्रदर्शनकारी की मौत का दावा किया जा रहा है। जबकि पुलिस ने साफ किया है कि यह पूरी तरफ फर्जी दावा है।

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में लाठीचार्ज के दौरान एक महिला की मौत होने का दावा करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट का बृहस्पतिवार को खंडन करते हुए इसे झूठा बताया और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

डीसीपी सचिन शर्मा ने दी पूरी जानकारी

नयी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सचिन शर्मा ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी की मौत नहीं हुई है। उन्होंने वायरल दावे को “झूठा प्रचार” बताया, जिसका उद्देश्य “दहशत पैदा करना और पुलिस-विरोधी और सत्ता-विरोधी भावनाओं को भड़काना” है।

पुलिस ने जनता से असत्यापित जानकारी प्रसारित न करने की अपील की और लोगों से सोशल मीडिया पर कोई भी सामग्री साझा करने से पहले केवल सत्यापित तथ्यों पर भरोसा करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, “ऐसे झूठे पोस्ट फैलाकर लोगों को भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

इसमें कहा गया है कि भ्रामक या भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने और हिंसा से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि गलत सूचना से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

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