गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की तबीयत इन दिनों खराब है। 63 वर्षीय पर्रिकर आग्नाशय से जुड़ी बीमारी से पीडि़त हैं। बीते 14 अक्टूबर को एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद से डॉक्टरों की देखरेख में हैं। उसके बाद पहली बार रविवार (16 दिसंबर) को पर्रिकर अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने ने गोवा में बन रहे दो पुलों का निरीक्षण किया। वे अपनी कार से यहां पहुंचे। उन्होंने गोवा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और पुल बनाने वाली कंपनी लर्सन एंड टर्बो के अधिकारियों को निर्देश भी दिया। इस दौरान दो डॉक्टर भी उनेक साथ थे। यह पुल मांडवी नदी पर बन रही हैं। मांडवी नदी पर काम की समीक्षा के अलावा मुख्यमंत्री ने यहां से 15 किलोमीटर दूर अगासेम गांव के पास जुवारी नदी पर एक पुल के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया।

तस्वीर में पर्रिकर पहले की तुलना में काफी कमजोर नजर आए। उनकी नाक में ड्रिप लगी हुई थी। पर्रिकर की यह तस्वीर सामने आने के बाद कुछ लोग उनके हौंसले की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ इसे दुखद बताते हुए आराम करने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा, “क्या उनके नाक में ट्यूब डाला हुआ है? क्या एक पार्टी सत्ता की इतनी भूखी हो सकती है कि बीमारी के बावजूद किसी आदमी से काम करवाए? भाजपा के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। अपना ध्यान रखिए सीएम साहब! पार्टी तो रखेगी नहीं।”

Is that a tube that is inserted in his nose? Can a party be so power hungry to make a man work despite his illness? With BJP impossible is nothing….to grab power, latch on to power.

Take care CM Saab, because clearly, your party won’t. https://t.co/xBwv5qXvtb

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) December 16, 2018