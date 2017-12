ब्रेट ली और सचिन तेंडुलकर में एक बार फिर हुआ मुकाबला, मास्टर ब्लास्टर बोले- मैं भारी पड़ा

पूर्व आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली और भारत के महान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर जब क्रिकेट खेलते थे तो दोनों ही एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदवी हुआ करते थे। अपने-अपने देश के लिए खेलते समय दोनों ही खिलाड़ियों ने कई बार एक दूसरे को सामना किया है और ऐसे कई मोमेंट हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। दोनों ने एक दूसरे को मैदान पर भले ही कितनी आक्रामकता दिखाई हो लेकिन यह केवल मैदान तक सीमित रहती थी और मैदान के बाहर सचिन और ब्रेट ली काफी अच्छे दोस्त हैं।

दोनों केवल अच्छे दोस्त ही नहीं हैं बल्कि वे अपने क्रिकेट करियर के समय एक दूसरे के साथ काफी मौज-मस्ती करते थे जो कि रिटायरमेंट के बाद भी जारी है। इस दोस्ती को जारी रखते हुए सचिन और ब्रेट ली की कई मुलाकाते हुईं। एक मुलाकात के दौरान सचिन ब्रेट ली को अपने साथ एक अलग चुनौती का सामना कराने के लिए ले गए। यह चुनौती दोनों ही खिलाड़ी के मुख्य खेल से हटकर थी। सचिन साल 2006 में ब्रेट ली को आधीरात में गो-कार्टिंग के लिए अपने रेस्तरां लेकर गए जहां पर उन्होंने ली को बुरी तरह शिकस्त दी थी।

ब्रेट ली इस हार को भूले नहीं थे और 11 साल बाद अपनी हार का बदला लेने वापस भारत आए। हाल ही में मुंबई आए ब्रेट ली ने एक गो-कार्टिंग के रिमैच का आयोजन करते हुए मास्टर ब्लास्टर को चुनौती दे डाली। इसमें सबसे मजेदार बात तो यह रही कि दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी कार्ट का नंबर वही रखा जो कि उनकी जर्सी का नंबर हुआ करता था। सचिन तेंडुलकर ने 10 नंबर की कार्ट ली जबकि ब्रेट ली ने 58 नंबर की कार्ट को लिया। दोनों के बीच चली इस रेस में पहले ब्रेट ली आगे रहे लेकिन कुछ ही देर बाद सचिन आगे आ गए और उन्होंने इस रेस को जीत लिया। अपनी जीत पर ट्वीट करते हुए सचिन ने ब्रेट ली के लिए लिखा “आपके खिलाफ खेलना हमेशा प्रेशर भरा होता है लेकिन आपको यह बात तो माननी पड़ेगी कि उस समय मेरे भाव आपसे बेहतर थे क्योंकि उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे कि खुद को कैसे फेस करें।”

@sachin_rt and I had some great battles on the field. We recently went head to head on the Karting track in Mumbai…check it out and make sure you subscribe to my YouTube channel https://t.co/f3tlGn4MRo

It was always a pleasure to play against you @BrettLee_58 but you’ve got to agree that my reaction time is slightly better, as you don’t know what it’s like to face your own selfGiving out no spoilers about our karting battle 😛 Go watch it guys! https://t.co/CKXpsCYGVp

— sachin tendulkar (@sachin_rt) December 15, 2017