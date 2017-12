लड़की ने PPT बनाकर किया लड़के को प्रपोज, देखिए क्या मिला जवाब

आज के समय में जब जीवन से जुड़ी सारी चीजें धीरे धीरे डिजीटल होती जा रही है ऐसे में प्यार भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के रंग में रंगने लगा है। सोशल साइट्स या डेटिंग साइट के जरिए मिलते डेटिंग करते तो आपने कई लोगों को देखा होगा लेकिन क्या आपने किसी को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) बनाकर किसी को प्रपोज करते देखा है। लिजी नाम की एक लड़की ने एक पीपीटी बनाकर अपने कार्टर नाम के एक लड़के जिसे वो पसंद करती है को भेजी है। लिजी ने इस पीपीटी में बताया है क्यों वो कार्टर के लिए एकदम सही लड़की है।

I just emailed this powerpoint to my crush Carter do you think it'll work :// pic.twitter.com/xHN1bYSdL6

