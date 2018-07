महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की समस्या सिर्फ हमारे देश में ही नहीं होती है बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह की घटनाएं आम हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि भारत में अधिकतर मामलों में महिलाएं इस तरह की घटनाओं पर लोक-लज्जा के कारण चुप रहती हैं, वहीं विदेशों में महिलाएं तुरंत इसका विरोध करती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जो कि किसी पश्चिमी देश का लग रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिला ने छेड़छाड़ के विरोध में एक व्यक्ति को उठाकर पटक दिया।

दरअसल सोशल मीडिया साइट रेडइट पर एक यूजर ने यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करने वाले यूजर की चचेरी बहन के साथ ही यह वाक्या हुआ था। घटना का वीडियो एक सीसीटीवी फुटेज है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पीड़ित युवती, जो कि एक होटल में वेटरेस का काम करती है, अपनी ड्यूटी कर रही है। तभी युवती के पीछे से एक युवक गुजरता है और युवती को पीछे से गलत तरीके से छूता है। इस पर युवती तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देती है और आरोपी युवक को पीछे से पकड़कर जमीन पर गिरा देती है।

A Reddit user shared the incident that happened with his cousin, “My cousin takes this pervert down for grabbing her a$$. He is later arrested in front of his wife and 2 kids when the cops arrived.” pic.twitter.com/jQLSfcvORj

— yaadgar (@EngineerBiddu) 21 July 2018