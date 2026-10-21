प्यार का रिश्ता अनमोल होता है, चाहे वह मां-बाप का हो, पति-पत्नी का, प्रेमी-प्रेमिका का, भाई-बहन का या फिर किसी पालतू जानवर के साथ ही क्यों न हो। रिश्तों में मोहब्बत के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है। कई बार हम अपने आसपास मौजूद लोगों और जानवरों से भी ऐसा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, जो दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। इस प्यार का एहसास तब और गहरा हो जाता है, जब हमें अपनों से दूर जाना पड़ता है। ऐसा ही एक भावुक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।

वीडियो में हाई एजुकेशन के लिए गांव छोड़कर जा रही एक लड़की और उसके बैल के बीच का लगाव देखने को मिलता है। दोनों के बीच का यह भावुक पल इंसान और जानवरों के बीच बनने वाले अनमोल और निस्वार्थ रिश्ते की याद दिलाता है।



भावुक कर देने वाला मामला तब सामने आया, जब गांव की एक लड़की अपनी पढ़ाई के लिए घर से विदा हो रही थी। उस दौरान परिवार के पालतू बैल ने जिस तरह से उसका रास्ता रोककर अपना प्यार जताया, उसने लोगों को भावुक कर दिया। सोशल मीडिया पर बेजुबान के इस प्यार का यह वीडियो खूब देखा और पसंद किया जा रहा है। कभी-कभी बेजुबान जानवर भी अपने प्यार से ऐसा एहसास करा देते हैं कि आंखें नम हो जाती हैं।

इस वीडियो में बैल लड़की के रास्ते में आ रहा है, लड़की के साथ-साथ बैल के चलने की रफ्तार साफ ज़ाहिर कर रही है कि बैल नहीं चाहता कि उसकी दोस्त उसे छोड़कर जाए। बैल अपनी दोस्त को जाते हुए देख शायद बिछड़ने का दर्द बयां कर रहा है। लड़की के करीब आकर खड़े इस बेजुबान का अंदाज लोगों का दिल छू रहा है। यह भावुक पल इंसानों और जानवरों के बीच के अनोखे रिश्ते की याद दिलाता है।

सोशल मीडिया पर क्यों पसंद किए जाते हैं ऐसे वीडियो?

इंसानों और जानवरों के बीच का रिश्ता कई बार रोजमर्रा के छोटे-छोटे पलों में दिखाई देता है। घर में पाले जाने वाले जानवर अपनी देखभाल करने वालों के साथ परिचित और भरोसेमंद संबंध बना लेते हैं। ऐसे में उनसे दूर जाने का पल भावुक कर सकता है। यही वजह है कि इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और उन्हें अपने अनुभवों की याद दिलाते हैं।

लड़की और बैल के प्यार पर लोगों की कैसी रही प्रतिक्रिया

लड़की उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अपना गांव छोड़कर जा रही है, वहीं वीडियो में उसके साथ मौजूद बैल उसे जाते हुए देखता नजर आता है। उच्च शिक्षा के लिए गांव से बाहर जाना लड़की के भविष्य की दिशा में एक कदम है, वहीं यह भावुक दृश्य अपनेपन और लगाव की याद दिलाता है। इस भावुक पल को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग लड़की के पढ़ाई के लिए गांव छोड़ने के फैसले को उसके बेहतर भविष्य की दिशा में एक अहम कदम मानते हुए उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो कुछ लोग लड़की और बैल के बीच के लगाव की चर्चा कर रहे हैं।

कई यूजर्स ने इस रिश्ते को ‘प्योर लव’ यानी सच्चा प्यार बताया, तो कुछ ने इसे अनमोल रिश्ता कहा। एक यूजर ने भावुक प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि प्यार किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता। यूजर के मुताबिक, अपने साथी से बिछड़ने के इस पल में बैल की भाव-भंगिमा उसके लगाव को बयां करती है। वहीं, कुछ लोगों ने प्यार को अजर-अमर बताते हुए कहा कि इसका एहसास हर जगह मौजूद रहता है।

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो और उससे जुड़ी जानकारी पर आधारित है। वीडियो की वास्तविक लोकेशन, लड़की और बैल के बीच के संबंध तथा बैल की भावनाओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है।