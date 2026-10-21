इंसानियत और सूझबूझ की मिसाल पेश करने वाली खबरें अक्सर दिल को छू लेती हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुमंजिला इमारत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां 12वीं मंजिल की खिड़की से लटकी एक मासूम बच्ची को पड़ोसियों ने अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित बचा लिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो देखकर हर कोई पड़ोसियों की हिम्मत की तारीफ कर रहा है। आइए जानते हैं क्या है इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई और यह घटना कहां की है।

ये मामला चीन का है जहां खिड़की की लोहे की ग्रिल में बच्चे का सिर फंस गया और बच्चा 12वी मंजिल की खिड़की में जिंदगी और मौत से जूझता रहा। जरा सोचकर देखिए हम लोगों को एक से दो मंजिल ऊपर जाकर नीचे देखने में डर लगता है और ऐसे में 12वीं मंजिल की ऊंचाई पर हवा में लटकती महज तीन साल की एक मासूम बच्ची का वीडियो दिल को दहला देने वाला है।

12 वी मंजिल से नीचे सैकड़ों फीट गहरी जमीन, खिड़की में लटकी बच्ची जिसे ना तो खतरे का अंदाजा था और न ही वह खुद को बचाने में सक्षम। ऐसे में नन्ही-सी जिंदगी लोहे की सलाखों के बीच अटक गई थी। नीचे खड़े लोगों की सांसें थमी हुई थीं और हर किसी की कोशिश थी कि किसी भी तरह बच्ची को नीचे गिरने से बचा लिया जाए। चीन से सामने आई इस घटना के वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा।

कब की और कहां की है घटना?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना 17 अक्टूबर की सुबह करीब 7:48 बजे चीन के फुजियान प्रांत के झांगपिंग शहर के एक रिहायशी इलाके की है। बताया गया कि तीन साल की बच्ची खिड़की की सुरक्षा ग्रिल से बाहर निकल गई थी। इसी दौरान उसका सिर लोहे की सलाखों के बीच फंस गया और उसका पूरा शरीर 12वीं मंजिल से बाहर लटकने लगा। अच्छी बात ये है कि बच्ची दोनों हाथों से ग्रिल पकड़ी रही। इतनी ऊंचाई पर लटकती मासूम को देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता था। एक छोटी-सी चूक उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी।

बच्ची को बचाने के लिए पड़ोसियों ने लगा दी जान की बाजी

जैसे ही लोगों की नजर बच्ची पर पड़ी उसे बचाने की कोशिशें शुरू हो गईं। सोसायटी के एक सदस्य ने बच्ची की फोटो सोसायटी के ग्रुप में साझा कर लोगों को तुरंत मदद के लिए बुलाया। ऐसे में पड़ोसियों, सुरक्षाकर्मियों और बिल्डिंग के प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों ने बच्ची को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। वो बच्ची के घर के ठीक नीचे वाले फ्लैट में पहुंच गए और खिड़की से बाहर झुककर उसके नीचे एक स्टूल पकड़ लिया, ताकि अगर बच्ची के हाथ छूटें तो उसे गिरने से बचाने में मदद मिल सके।

बच्ची का परिवार कहां था?

हादसे के समय बच्ची के परिवार में कोई नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची के पिता काम पर गए थे, जबकि मां बच्ची को सोता छोड़कर सामान खरीदने बाहर निकली थीं।



कैसे बची बच्ची की जान

12वी मंजिल पर लटकी इस मासूम की जान दमकलकर्मियों ने पहुंचकर बचाई। कुछ देर बाद दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्ची के फ्लैट का दरवाजा खुलवा कर अंदर पहुंचने की कोशिश की और आखिरकार उसे ग्रिल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस तरह एक खतरनाक हादसा होते होते रह गया। बच्ची को बाद में चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। चीन की इस घटना में पड़ोसियों और सुरक्षाकर्मियों की तत्परता ने बच्ची को मदद मिलने तक संभाले रखा।