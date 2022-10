कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह की इंग्लिश का Twitter पर उड़ा मजाक, लोग बोले- बाप रे इतनी अंग्रेजी

कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स चुटकी ले रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह (फोटो सोर्स – सोशल मीडिया)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram