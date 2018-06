केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता संजय झा से कहा है कि वह पढ़ने और सीखने का ज्ञान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दें। संजय झा ने दरअसल पेट्रोल के दामों में इजाफे पर प्रतिक्रिया संबंधी उनका एक वर्षों पुराना ट्वीट गिरीराज सिंह के द्वारा रीट्वीट किए जाने पर बीजेपी नेता की बौद्धिकता पर सवाल उठाए थे और उन्हें कुछ पढ़ने और सीखने की सलाह दी थी। इस पर गिरिराज सिंह ने रीट्वीट में लिखा- ”पढ़ने और सीखने का ज्ञान राहुल गांधी को दीजिए और कांग्रेसियों के यादाश्त को मजबूत करने के लिए योग दिवस 21 जून से योग शुरू कीजिए।” इससे पहले संजय झा ने रीट्वीट में लिखा था- ”गिरिराज जी, आप लोगों का बौद्धिक दिवालियापन हास्यास्पद है। थोड़ा पढ़िए, सीखिए। यह बहुत निराश करने वाला है कि आप उन असाधारण परिस्थितियों मेरे 2011 के ट्वीट को पेश कर रहे हैं? इसीलिए इस देश की ये हालत है।” इसके साथ ही संजय झा ने ‘#BJP_भगाओ_देश_बचाओ’ हैशटैग का प्रयोग भी किया।

संजय झा का यह रीट्वीट दरअसल गिरिराज सिंह के उस रीट्वीट के बाद आया जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे संघी मित्र से मिलिए। गिरिराज ने इसमें संजय झा का कांग्रेस सरकार के समय का 2011 का ट्वीट रीट्वीट किया था, जिसमें पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेस नेता ने लिखा था- ”मुझे पता है कि कई लोग इसे पसंद नहीं करेंगे लेकिन पेट्रोल के दामों में इजाफा न्यायसंगत है। भारत सरकार हमेशा के लिए इसे आर्थिक सहायता नहीं दे सकती है। यह एक कठिन तथ्य है।”

बता दें कि पिछले दिनों कर्नाटक चुनावों के बाद तेल के दामों लगातार बढ़ोतरी दर्ज होने पर सरकार तमाम विपक्षी दलों समेत कांग्रेस के निशाने पर आ गई। देशवासियों को सबसे ज्यादा हताशा तब हुई जब बीती 30 मई को यह बात सामने आई कि पेट्रोल और डीजल के दामों में एक पैसे की कटौती की गई। हालांकि इससे पहले इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने गलती से यह घोषणा कर दी थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रति लीटर क्रमश: 60 और 56 पैसे (दिल्ली) में कमी आई है। बाद में कंपनी ने वेबसाइट में गड़बड़ी का हवाला देते हुए इसका स्पष्टीकरण दिया था।

Giriraj Ji, aap log ka intellectual bankruptcy is hilarious. Thoda padhiye, sikhiye. So desperate you are reproducing my 2011 tweet in those extraordinary circumstances? Isi liye desk ka yeh halat hain. #BJP_भगाओ_देश_बचाओ https://t.co/bsRr6KU9Wm

I know many will not like this but a petrol price hike is justified. The GOI cannot subsidize it forever. That's a hard fact.

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) September 16, 2011