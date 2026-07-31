दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कथित रूप से एक कुत्ते को मारने को लेकर आपस में भिड़े दो पड़ोसियों का झगड़ा अब पुलिस तक पहुंच गया है। इस विवाद के पुलिस तक जाने की वजह सिर्फ यह नहीं है कि दो परिवारों के बीच झगड़ा हुआ बल्कि इस झगड़े में एक युवक ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो पुलिस विभाग को लेकर थे इसलिए पुलिस तक इस मामले के जाने की एक वजह ये भी है।

रसूखदार ने दी थी धमकी

दरअसल, सोशल मीडिया पर 1-2 दिन से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा होता दिख रहा है। वायरल वीडियो कविनगर थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर का था। वीडियो को लेकर यह दावा किया गया कि एक पालतू कुत्ते को कथित रूप से मारने की बात को लेकर दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए और इस झगड़े में एक युवक ने खुद को रसूखदार बताते हुए कहा था कि मेरे पास 7 करोड़ का घर है, पुलिस के मुंह में तो नोट भर दूंगा। इस दौरान उस युवक ने महिलाओं को गालियां भी दी थी।

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पुलिस FIR में क्या लिखा गया है?

इसी मामले में उस युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कविनगर थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 0514/2026 के अनुसार, शिकायतकर्ता सारिका त्यागी निवासी SE-130, ई-ब्लॉक, शास्त्रीनगर ने आरोप लगाया है कि 27 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे उनके पति के मोबाइल पर सहदेव चौधरी नाम के व्यक्ति ने फोन कर उन्हें धमकी दी। उसके बाद दोपहर करीब 12:50 बजे सहदेव चौधरी का बेटा लक्ष्य चौधरी, आयुष तथा कुछ अन्य लोग उनके घर पहुंचे और जबरन घर में घुस आए।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

शिकायत के अनुसार आरोपियों ने महिला, उनके बुजुर्ग सास-ससुर और बच्चों के साथ अभद्रता की। विरोध करने पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत में यह कहा गया है कि आरोपियों ने पड़ोसियों के साथ भी हाथापाई की। इस पूरी घटना को किसी ने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में पुलिस के मुंह में नोट भरने की बात कहने वाला युवक लक्ष्य चौधरी ही है। उसने कहा था कि वह पुलिस का मुंह नोटों से भर देगा और शिकायतकर्ता के पति का पुलिस से एनकाउंटर करा देगा। घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने डायल-112 पर भी सूचना दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 115(2), 352, 351(3) और 333 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

क्या कहा था युवक ने ?

वीडियो में युवक को कहते हुए सुना जा सकता है कि, “मेरा सात करोड़ का मकान है, पुलिस के मुंह में नोट भर दूंगा।” वहीं महिला भी जवाब देते हुए कहती है, “देख लूंगी।” इस दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा, जबकि आसपास मौजूद लोग बीच-बचाव करते नजर आते हैं। वीडियो में इस विवाद का कारण भी पूछा गया तो कोई बताता है कि यह विवाद कुत्ते को मारने को लेकर हुआ है।

पुलिस का क्या कहना है ?

इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वायरल वीडियो को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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