न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में शुक्रवार को दो मस्जिद में हुए हमले में 49 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद दुनिया भर के लोगों ने हमले के पीड़ित लोगों के प्रति संवेदन जाहिर की थी। इसी क्रम में भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा ट्वीट किया की ट्रोलर्स उनका मजाक उड़ाने लगे। दरअसल, गौतम गंभीर ने ट्वीट कर लिखा कि , क्राइस्टचर्च हमले के बाद आरोपों का एक दौर और मीडिया का प्रोपगेंडा थम जाना चाहिए। हमने लगातार आंतकवादियों को मुस्लिम बताते आए हैं लेकिन इस हमले के बाद यह सब रुक जाना चाहिए।मेरे लिए सेक्यूलर लोकतंत्र में सबसे अच्छी चीज है।

गंभीर ने कोई गलत बात नहीं कही लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर्स ने गंभीर को ट्रोल कर दिया। हालांकि गंभीर के ट्वीट की काफी लोगों ने तारीफ भी की है। गंभीर के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा है कि भाई, भाई अब टिकट नहीं मिलेगी।वहीं, एक यूजर ने लिखा कि टिकट तो तय ही है अब वोट चाहिए हर वोट गिना जाता है।बता दें कि गौतम गंभी को हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म श्री से सम्मानित किया।

A big part of d blame for Christchurch killings should rest with us & d “Propaganda” Media. We had conveniently branded Muslims as oppressive to gain applause from d majority of d Indian gallery on social media & get TV ratings. For me secularism is the best thing about democracy

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 16, 2019