लाइव शो में गौरव भाटिया के पिता का जिक्र करने लगे AAP नेता, भड़कते हुए BJP प्रवक्ता बोले – एक लात मारेंगे तो…

टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज के बीच तीखी बहस हुई।

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया व आप नेता सौरभ भारद्वाज (फोटो सोर्स – सोशल मीडिया)

