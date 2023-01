LPG Price Hike: नए साल के पहले दिन बढ़े गैस सिलेंडर के दाम तो यूजर्स बोले- नए साल पर सरकार का प्रथम तोहफा

LPG Price Hike: नए साल पर गैस सिलेंडर के दाम बढ़े तो सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे सरकार का गिफ्ट बता तंज कसा है!

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram