नवरात्रि में दांडिया और गरबा खेलने के लिए पार्टनर नहीं मिल रहा है तो इस समस्या का समाधान गुजरात के एक युवक ने निकाल लिया है। जिनके पास गरबा खेलने के लिए जोड़ीदार नहीं है, उनके लिए क्रिश मिस्त्री नामक युवक ने एक अनोखा ऑफर दिया है। ‘गरबा पार्टनर किराए पर लें’, इस टाइटल के साथ क्रिश मिस्त्री नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से विज्ञापन किया गया है।
जिसमें युवक ने सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे ऑफर दिए हैं। इस युवक का विज्ञापन फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विज्ञापन के अनुसार सिल्वर पैकेज की कीमत 1000 रुपये है। इसमें गरबा खेलने के लिए दो घंटे का साथ दिया जाएगा। जिसमें मैचिंग आउटफिट, गरबा खेलने की शुरुआती ट्रेनिंग और सेल्फी दी जाएगी।गोल्ड पैकेज के लिए 1500 रुपये की कीमत तय की गई है। इसमें चार घंटे तक गरबा खेलने के लिए साथ दिया जाएगा। हम कैसे मिले, इसका एक छोटा सा वीडियो बनाया जाएगा।
कमेंट में करें बुक
इंस्टाग्राम के लिए रील्स और फोटो खींचे जाएंगे। साथ ही पार्टनर के दोस्तों को भाई और भाभी कहने का ऑप्शन भी उपलब्ध रखा गया है।प्लैटिनम पैकेज की कीमत 2000 रुपये है और इसमें पूरे दिन गरबा खेलना, डांस का डेमो और ट्रेनिंग, गरबा के बाद रात में घर तक सुरक्षित छोड़ने की जिम्मेदारी होगी। मिस्त्री ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि जिन्हें यह सेवा चाहिए, वे कमेंट में बुकिंग करें। मिस्त्री के इस आइडिया पर कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है। कई लोगों ने इसे कमेंट में नया साइड बिजनेस कहा है।
गरबा पार्टनर किराए पर लें, ऐसी कमेंट कर कुछ लोगों ने पोस्ट का मजाक उड़ाया है। तो कुछ लोगों ने अपने दोस्तों को इस पोस्ट के नीचे टैग करके उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए कहा है। कुछ यूजर्स ने गंभीरता से इस ऑफर पर विचार करने की बात कही है। उन्होंने कमेंट में मिस्त्री से इसके बारे में और जानकारी भेजने के लिए कहा है। आजकल नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए जेन-जी में मैचिंग आउटफिट, रील्स का एक अलग ही क्रेज दिखता है। इसी क्रेज से पैसे कमाने का जरिया मिस्त्री ने निकाला है।
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iPhone 18 Pro: किस्मत कभी भी पलट सकती है, ऐसा ही कुछ एक बंदे के साथ हुआ। जब वह अपने खराब हो चुके iPhone 17 Pro ठीक कराने मोहल्ले की मोबाइल रिपेयर शॉप पर गया। उसने सोचा कि दो-तीन हजार लगेंगे और फोन ठीक हो जाएगा, मगर दुकान वाले ने कहा कि यह फोन अब ठीक नहीं हो सकता है। “भाई साहब, ये ठीक होने लायक नहीं रहा… इतना सुनते ही शख्स का चेहरा लटक गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि शख्स का चेहरा खिल गया। दरअसल, दुकान वाले ने काउंटर से फोन का डब्बा निकाला और बोला ये लो नया वाला ले जाए। बता दें कि उस डब्बे के अंदर का फोन बिल्कुल iPhone 18 Pro जैसा था जो कल रात ही लॉन्च हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-