प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश से जुड़े विवादित बयान के बाद जेएनयू की पूर्व नेता शहला राशिद विवादों में फंसती हुई नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कथित तौर पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। बिना नाम लिए ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘मैं उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं जिन्होंने मुझपर पीएम मोदी को डराने के लिए हो रही हत्या की साजिश के मामले को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है।’ दरअसल बीते दिनों पूर्व छात्र नेता शहला राशिद ने ट्वीट कर लिखा था, ‘आरएसएस और नितिन गडकरी पीएम मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं और बाद में वह इसके लिए मुस्लिमों और वामपंथियों को दोषी ठहराएंगे।’ केंद्रीय मंत्री के ट्वीट पर शहला राशिद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गडकरी के ट्वीट को रिट्वीट कर लिखा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक मजाकिया ट्वीट पर एक्शन ले रही है।

दरअसल पिछले दिनों माओवादियों की एक चिट्ठी सामने आई थी जिसमें राजीव गांधी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 18 अप्रैल को रोणा जैकब द्वारा कॉमरेड प्रकाश को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया कि हिंदू फासिज्म को हराना अब बहुत जरूरी हो गया है। पीएम मोदी की अगुवाई में ऐसे लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें रोकना बहुत जरूरी हो गया है।

चिट्ठी में आगे लिखा गया कि मोदी की अगुवाई में भाजपा 15 से ज्यादा राज्यों में सत्ता में आ चुकी है। ऐसा ही रहा तो माओवादी पार्टी को खतरा हो जाएगा। इसलिए सोच रहे हैं कि एक और राजीव गांधी हत्याकांड की तरह घटना दोहराई जाए। चिट्ठी में ये भी लिखा गया कि यह एक सुसाइड अटैक लगेगा। हमें लगता है कि हमारे पास ये चांस है। मोदी के रोड को टारगेट करना अच्छी योजना हो सकती है।

I would be taking legal action on anti-social elements who have made bizzare comments; attributing personal motives to me, regarding the assassination threat to PM @narendramodi

Looks like RSS/Gadkari is planning to assassinate Modi, and then blame it upon Muslims/Communists and then lynch Muslims #RajivGandhiStyle

Leader of world’s biggest party gets worked up about a sarcastic tweet. Imagine what an innocent student @UmarKhalidJNU must be going through after a baseless media assault on him & his father by Times Now.

Mr. Gadkari, will you also take action against Rahul Shivshankar? https://t.co/tNDZLrqOKV

— Shehla Rashid (@Shehla_Rashid) June 9, 2018