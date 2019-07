Mr Faisu Controversial TikTok Video: Tik Tok स्टार Mr faisu ने तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले पर एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई थीं। जिसके चलते इस अकाउंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इसका नतीजा ये हुआ कि Mr faisu का टिकटॉक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि जब वीडियो पर विवाद बढ़ा था तब फैजू की टीम ने माफी भी मांगी थी लेकिन टिकटॉक ने सख्त कदम उठाते हुए उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया।

अब अकाउंड के सस्पेंड होने के बाद भी मिस्टर फैजू की आलोचनाओं में कमी नहीं हो रही हैं। सोशल मीडिया में अब भी फैजू को लेकर बातें हो रही हैं। लोग उसके इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट को सस्पेंड करने की भी मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं फैजू के उस विवादित वीडियो पर कुछ मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक मीम है जिसमें उस वीडियो पर किसी ने वॉइस ओवर के साथ नया ट्विस्ट दिया है।

किसी यूजर ने तबरेज वाले वीडियो पर वॉइस ओवर करके कहा – “सस्पेंड तो करवा दिया तुमने हमारा अकाउंट, तो अब जब हम बिना वजह ट्यूब बदलेंगे तो ये मत कहना अब्दुल चोर है।” लोग इस वीडियो पर खूब मजे ले रहे हैं। जवाब में ऐसे और मीम्स पोस्ट कर रहे हैं। कुछ मीम्स में अश्लील भाषा का प्रयोग भी किया गया है।

