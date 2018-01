शहला राशिद का हमला- रेप की धमकी देने वाले ABVP का झंडा थामते हैं अक्षय कुमार

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद ने एक ट्वीट के जरिए बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार पर निशाना साधा है। ट्वीट में उन्होंने कथित तौर पर रेप की धमकी वाले छात्र संगठन एबीपीवी का झंडा थामने पर उन्हें लताड़ भी लगाई है। दरअसल अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म ‘पैडमैन’ के प्रमोशन के लिए सोमवार (22 जनवरी, 2017) को दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) पहुंचे थे। जहां उन्होंने महिला वुमन मैराथन का समर्थन किया। इसके बाद एक तस्वीर भी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की, जिसमें वह एबीवीपी का झंडा हाथ में थामे हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर की इसी तस्वीर के वायरल होने पर शहला राशिद ने ट्वीट किया है।

इसमें उन्होंने लिखा, ‘अक्षय कुमार एक कनेडियन नागरिक है। कनाडा में, अल्पसंख्यों के सदस्य हैं। अक्षय कुमार जैसे पूर्ण नागरिकता, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का आनंद लेते हैं। घर आने पर वह आएसएस की छात्र इकाई का झंडा थामते हैं जो अल्पसंख्यकों को मिटा देना चाहती है, जो महिलाओं को बलात्कार की धमकी देते हैं। वहीं अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अक्षय कुमार को आरएसएस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आरएसएस-एबीवीपी सांस्कृतिक आतंकवाद में व्यस्त रहता है। ट्वीट में आगे लिखा गया कि वो महिलाओं की पसंद पर हमला करते हैं। वो सेमिनारों और डिस्कशनों पर हमला करते हैं।

दूसरी तरफ अक्षय की तस्वीर वायरल होने पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा) की राष्ट्रीय अक्ष्यक्ष सुचेता डे ने भी उनपर तंज कसा है। सोमवार (22 जनवरी, 2017) को ट्वीट कर उन्होंने लिखा, ‘तो अक्षय कुमार को पैडमैन के प्रोमेशन के लिए एबीवीपी का मंच सबसे उपयुक्त लगा। आपको पता नहीं है कि वो कैंपस में महिलाओं के आजादी से चुनने की पसंद के खिलाफ खड़े हैं? इस मुद्दे पर ट्विंकल खन्ना जरूर आपकी राय जानना चाहेंगी। आप स्टोरी राइटर हैं।’

Mr. @akshaykumar is a Canadian citizen. In Canada, members of minorities, such as Akshay Kumar himself, enjoy full civil, political and cultural rights. Back home, Mr. Kumar holds the flag of student wing of RSS which wants to wipe out minorities & gives rape threats to women! pic.twitter.com/Qk2bbj2Std — Shehla Rashid (@Shehla_Rashid) January 23, 2018

Mr. @akshaykumar should be aware that RSS is a fascist organisation. The saffron flag signifies the desire to establish a Hindu rashtra. It signifies Hindu supremacy. RSS-ABVP engages in cultural terrorism. They attack women’s choices. They attack seminars, discussions, etc. — Shehla Rashid (@Shehla_Rashid) January 23, 2018

I wonder how Mr. @akshaykumar would feel if a celeb in his country Canada holds the flag of a white supremacist, fascist organization that wants to kill and drive out immigrants and non-whites. — Shehla Rashid (@Shehla_Rashid) January 23, 2018

This is typical Indian elite for you! Hypocritical and total lack of ethics. — Shehla Rashid (@Shehla_Rashid) January 23, 2018

So, @akshaykumar you found ABVP the most appropriate platform for promoting #PadMan? Quite opportunist. Don’t you know they are the one who stand up against women’s free choice in campuses? @mrsfunnybones would really like to know your opinion. You are the story writer. — sucheta de (@sucheta_ml) January 22, 2018

