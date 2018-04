पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कश्मीर को लेकर एक ट्वीट और किया है जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के ट्विटर यूजर्स उन्हें और एक-दूसरे को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। शोएब अख्तर ने लिखा, “कश्मीरी लोगों की इच्छा के लिए कश्मीर मुद्दे को सुलझाना चाहिए और दोनों मुल्कों की सरकार को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। इंसान की जिंदगी महत्वपूर्ण है, फिर वो चाहे मुस्लिम हो या नहीं। कृपया करके एक दूसरे से प्यार करना सीखो न की नफरत करना।” शोएब अख्तर के इस ट्वीट पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

एक ने लिखा, “ऐसा ही बलूचिस्तान के लिए भी करो जहां पर पाकिस्तान आर्मी लश्कर-ए-तयैबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के साथ मिलकर रोजाना बलूचिस्तान के मासूम बच्चों और महिलाओं के साथ रेप और उनकी हत्या करते हैं।” एक ने इस ट्वीटर यूजर को जवाब देते हुए लिखा, “माफ कीजिए, बलूचिस्तान पाकिस्तानी का हिस्सा है और बलूचिस्तान के लोग एक अलग बलूचिस्तान बनाना नहीं चाहते लेकिन कश्मीर के लोग चाहते हैं कि भारत कश्मीर छोड़ दे।”

Kashmir issues needs to be resolved as per Kashmiri people wishes & both side of governments needs to address that within the parameters of UN resolution human life is important either it’s Muslim or no Muslim plz learn to love each other not hate .. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 7, 2018

Let’s do the same for Balochistan where Pakistani army along with terrorist orgainsation namely LeT and JeM are raping and killing Innocent Balochistani children and women on daily basis — Vaishakh Singh (@ImVais) April 7, 2018

Excuse me Balochistan is part of Pakistan and Balochistani Peoples don’t want to Separate Balochistan but Kashmiri people want india leave Kashmir.. — Mubasher Khan (@Mubasher5588) April 7, 2018

एक ने लिखा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर कोई शांति चाहता है लेकिन कुछ घटिया मानसिकता वाले लोग नहीं चाहते कि इस सुंदर जगह में शांति बनी रहे।” एक ने लिखा, “शोएब भाई दूध मांगोगे तो खीर देंगे पर कश्मीर हमारी रुह है औह रुह को जिस्म से अलग कैसे कर सकते हैं, किसी की शराफत का इतना फायदा ना उठाएं कि वो दरिंदगी पर उतर आए।” एक ने लिखा, “आप लोगों के पास कश्मीर समस्या के अलावा दूसरा काम नहीं है क्या, अगर कोई काम नहीं है तो आने वाले शुक्रवार को एक दो बस धमाके करवा दो पाकिस्तान में आपको काम मिल जाएगा और आपकी मीडिया को भी।” एक ने लिखा, “अच्छा अब समझ आया कि आप भी राजनीति में शामिल होना चाहते हैं लेकिन सुनो कोई भी पार्टी आपको टिकट नहीं देगी।” इस तरह कई यूजर्स ने शोएब के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी।

Shoaib Bhai dudh mangoge to khir denge per kashmir humari rooh hai aur rooh ko jism se alag kaise kar sakte hai, kisi ki sarafat ka itna fayda na uthaye ki wo darindgi per utar aye. @sardanarohit — Official KaaliA saab (@Indian_chamcha) April 7, 2018

आप लोगों के कश्मीर समस्या के अलावा दूसरा काम नहीं है क्या अगर कोई काम ना है तो आने वाले फ्राइडे को एक दो बमधमाके करवा दो पाकिस्तान मे आपको काम मिल जाएगा और आपकी मीडिया को भी मिल जाएगा — Jat roaring 4 हिंदूत्व (@TarachandSewda) April 7, 2018

Now I understand you also want to join politics… Hey listen no party will give ticket to you.. — Aninda Sarkar (@Sarkar15Aninda) April 7, 2018

