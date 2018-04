इस बॉलीवुड गाने पर थिरकते दिखे पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख राहिल शरीफ का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शरीफ बॉलीवुड के एक गाने पर जोरदार डांस करते दिख रहे हैं। शरीफ हिंदी सिनेमा के जिस गाने पर डांस कर रहे हैं, वह बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूरकी फिल्म ‘बचना ऐ हसीनो’ का टाइटल ट्रैक है। दरअसल, हाल ही में शरीफ के बेटे की शादी हुई है, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख ने जमकर डांस किया है। शरीफ अपने बेटे की शादी में काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से डांस किया है, उसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग यह कह रहे हैं कि शरीफ को पाकिस्तान के किसी गाने पर डांस करना चाहिए था।

बता दें कि शरीफ के बेटे की शादी पाकिस्तान के बिजनेसमैन फारूख तूर की बेटी मेहर तूर से हुई है। इस शादी में काफी कम और स्पेशल लोगों को ही बुलाया गया था। शादी का समारोहलाहौर के अपस्केल डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में सम्पन्न हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे राहिल शरीफ के डांस पर कई यूजर्स कह रहे हैं कि वह इस वक्त काफी खुश हैं तो वह जिस भी गाने पर चाहें डांस कर सकते हैं। वहीं एक यूजर ने कहा, ‘हां डांस अच्छा है, लेकिन कई ऐसे पाकिस्तानी गाने हैं जो बचना ऐ हसीनो से कहीं ज्यादा बेहत हैं।’ एक ने कहा, ‘डांस इंडियन गाने पर करते हो ओर दुश्मनी भी इंडिया से दोगलेपन।’

Raheel Sharif dancing on Bachna Ae Hasino at his son's wedding… pic.twitter.com/Z50n5jT5Gh — Taimoor Zaman (@taimoorze) April 10, 2018

Yes Gud …but there r so many Pakistani Songs to dance…better then Buchana ay hasino… — Raheela (@balochR61) April 10, 2018

Well he is happy he would have danced on any tune — Najam Farooqi (@fc537b7aa9a14b2) April 11, 2018

डान्स इन्डियन गाने पर करते हो ओर दुश्मनी भी इंडिया से दोगलेपन — Sanjay Pandey (@SanjayP59775398) April 10, 2018

बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी एक्ट्रेस और बॉलीवुड फिल्म रईस में शाहरुख खान के साथ काम कर चुकीं मेहर खान का भी एक डांस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड गाने मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने पर जमकर ठुमके लगाए थे। इस वीडियो में पाकिस्तानी अदाकारा हल्के हरे रंग के लहंगे पर जबरदस्त डांस करते हुए दिख रही थीं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App