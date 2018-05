जब सोनिया गांधी की तस्वीर देख लाल हो गए थे जॉर्ज फर्नांडिस, फोटो हटा कर निकाली भड़ास

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना की तस्वीर पर बवाल लगातार चल रहा है। बड़े हस्तियों की फोटो को लेकर देश में पहले भी विवाद हो चुका है। बात साल 2011 की है। तब केन्द्र में यूपीए-2 की सरकार थी। पूर्व रक्षा मंत्री और जनता दल यूनाइटेड नेता जॉर्ज फर्नांडिस तब सक्रिय राजनीति में थे। एक कार्यक्रम में पहुंचे जॉर्ज फर्नांडिस में दिल्ली स्थित कॉन्स्टीटूयशन क्लब सोनिया गांधी की फोटो देखकर इस कदर भड़के की नेहरू खानदान को लुटेरा कहा डाला। जॉर्ज फर्नांडिस कुछ सदस्यों के साथ कॉन्स्टीटूयशन क्लब में बर्मा (म्यांमार) में लोकतंत्र की बहाली पर एक सेमिनार में शिरकत करने गये थे। सेमिनार में जॉर्ज फर्नांडिस का ध्यान हॉल में लगी सोनिया गांधी की तस्वीर पर गये तो वे भड़क उठे। न्यूज चैनल आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक फोटो देखकर भड़के जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा, “मुझे लगता है कि किसी गुलाम ने ये काम किया है, कोई सभ्य आदमी ये काम कतई नहीं करता, किस आधार पर लगा दी है, ये क्या देश इन लोगों ने खरीद लिया है क्या, नेहरू खानदान, क्या खानदान है…लूट-पाट वाला, इस तस्वीर को बिल्कुल हटवाया जाना चाहिए…क्यों भाई? काहे के लिए…कैसे…कौन सा आधार पर…गोरी है इसलिए।”

He was Man of STEEL

When Defence Minister George Fernandes Threw out Pix of Sonia Gandhi from Press Club Council & Called Gandhis “LOOTERA”

His dream of Congress mukth Bharath is soon going to be reality#CongressGayi

