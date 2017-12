गुजरात चुनाव: मोदी विरोधी पूर्व आईपीएस ने लगाए नतीजों के अनुमान, लोगों ने कहा- आकाओं को कर रहे हो खुश

गुजरात चुनाव के नतीजों में कुछ घंटों का समय बचा है। देश के सारे बड़े चैनल और एजेंसी नतीजों के लेकर अपने अनुमान बता चुके हैं। ऐसे में गुजरात के पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट ने गुजरात चुनाव को लेकर अपने अनुमान शेयर किया है। संजीव भट्ट ने ट्विटर पर एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें उन्होंने गुजरात चुनाव को लेकर शहर दर शहर हिसाब लगाया है। गुजराती में लिखे इस ट्वीट में उन्होंने दोनों पार्टियों के किस शहर से कितनी सीटें मिल सकती हैं। इसका अनुमान लगाया है। दो चार्ट में लगाए गए इस अनुमान में पहले चार्ट में बीजेपी को 37 से 41, कांग्रेस को 45 से 48 और अन्य को 3-4 सीटें जाती बताई गई हैं। दूसरे चार्ट में बीजेपी को 41-43 और कांग्रेस को 49-50 सीटें जाती बताई गई हैं वहीं अन्य 1 या 2 सीटें जीत सकते हैं। कुल मिलाकर पूर्व आईपीएस ने बीजेपी को 78-84 और कांग्रेस को 94 से 98 सीटें जीतने के अनुमान लगाया है। 180 विधानसभा सीटों वाली गुजरात विधानसभा में 91 सीटों पर सरकार बनती हैं।

अगर कांग्रेस इतनी सीटें जीतने में सफल हो जाती है तो राज्य में सरकार कांग्रेस बनाने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि संजीव भट्ट को पुराना मोदी विरोधी माना जाता है। इसलिए उनके इस अनुमान पर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया है। एक ट्विटर यूजर्स ने लिखा कि महानुभाव आप बहुत ज्ञानी हैं, अन्तर्यामी हैं। जो नही होता वो भी आप देख लेते हैं। तो वहीं एक दूसरे ट्विटर यूजर्स ने लिखा कि कम क्यों दिया कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देना था आखिर अपने राजनितिक आकाओं को खुश करना है तेरा कुछ नही हो सकता। वैसे देश के सारे दूसरे चैनल और एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को जीतने का अनुमान लगाया है।

My final prediction for #Gujarat2017:

BJP: 78 – 84

INC: 94 – 98

Oth: 4 – 6 pic.twitter.com/yO7oBxuEio

— Sanjiv Bhatt (IPS) (@sanjivbhatt) December 15, 2017