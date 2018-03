‘झिंगाट’ गाने पर थिरके सचिन तेंदुलकर-सुनील गावस्कर, एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा संग नाचे

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर ने झिंगाट गाने पर नाचते हुए नजर आए। दोनों क्रिकेटर्स को नचाने के लिए बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके पास पहुंचे थे। तीनों ने मराठी गाने का जमकर आनंद लिया और बाकियों को भी उसका लुत्फ दिलाया। यह मौका था मुंबई में टी-20 मुंबई लीग के इनॉग्रेशन का। रविवार (11 मार्च) दोपहर को हुए इस कार्यक्रम में क्रिकेट जगत से लेकर मनोरंजन जगत की हस्तियां जुटीं। कार्यक्रम के दौरान सिद्धार्थ ने अपनी शानदार डांस परफॉर्मेंस दी। गाने की मस्ती में वह इतना डूब गए कि मंच से नीचे आ पहुंचे और सीधे ऑडियंस के पास पहुंच गए। मेहमानों में कई क्रिकेटर्स और मनोरंजन जगत से जुड़ी शख्सियतें थीं। सिद्धार्थ इस दौरान मराठी गीत झिंग-झिंग झिंगाट…पर झूम रहे थे। उनके साथ कुछ और डांसर्स भी थे, जो पीछे थे। अचानक बॉलीवुड एक्टर वहां बैठे सुनील गावस्कर की ओर बढ़ते हैं और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। फिर वह उन्हें उठाते हैं और साथ में नचाने लगते हैं। गावस्कर के बगल में सचिन भी बैठे थे। ऐसे में सिद्धार्थ ने उनके साथ भी कमर मटकाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। फौरन उन्होंने सचिन का हाथ पकड़ा और उन्हें भी झिंगाट डांस कराया।

