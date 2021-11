सरकार के खिलाफ लिखने पर पूर्व IAS पर मुकदमा? ट्विटर पर छलका दर्द, कहा- पेंशन का अच्छा उपयोग हो रहा है

बीजेपी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर सवाल पूछे तो पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह पर ताबड़तोड़ 7 मुकदमे दर्ज करा दिए गए। उनका दर्द ट्विटर पर छलका तो लोगों ने भी उनसे सहानुभूति जताई। उन्होंने अपनी पीड़ा बयान करते हुए कहा कि अपना दर्द कभी लिखता नहीं पर एक सेवानिवृत्त अधिकारी के लिए 7 मुक़दमों की कागजी कार्यवाही तक झेलना क्या होता है, यह मैं और मेरा परिवार समझता है।

उन्होंने अपना दर्द साझा करते हुए लिखा- बयान देने थाने बुलाया जाता है। कोर्ट-कचहरी आना जाना होता है, पेंशन का बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। मैं नहीं तो एक दिन इतिहास सब लिखेगा। पूर्व IAS का कहना है कि अखिलेश सरकार में मैंने प्रदेश व्यापी छात्र आंदोलन चलाया, मुकदमे तो नहीं हुए, एक दिन अखिलेश जी ने मेरे लिए पुलिस सुरक्षा भेज दी।

उनका कहना है कि योगी जी कहते हैं पिछली सरकार में बेगुनाहों पर मुक़दमे होते थे। मैं सिर्फ ट्विटर पर सवाल पूछने के लिए 7 मुकदमे झेल रहा हूं। इस बयान पर हंसू या रोऊँ? कुछ मित्रों, आप जैसे साथियों और ईश्वर का आशीर्वाद रहा है कि तमाम प्रताड़नाओं के बाद भी कम से कम हम निडर होकर सच लिख पाए, कह पाए। विगत कुछ वर्षों में गिरफ़्तारी और FIR को लोकतंत्र के खिलाफ एक हथियार की तरह उपयोग किया गया है। युवा इसकी गम्भीरता समझें, निडर होकर आवाज उठाएं।

उधर, सोशल मीडिया पर लोगों ने पूर्व IAS के हक में आवाज उठाई। एक ने लिखा- 18वीं सदी के तो हम लोग नहीं थे पर अहसास होता ह कि उस वक्त भी कुछ ऐसा ही माहौल रहा होगा। सिमरनजीत कौर ने कहा कि हम लोग इस पीड़ा को महसूस तो नही कर सकते पर, ये समझते है की उस व्यक्ति को कितनी भावनात्मक पीड़ा होती होगी जिसने एक लोक सेवक के रूप में देश को अपना जीवन समर्पित किया हो और उसके खिलाफ उसी देश के अनपढ़ नेता साजिश करते हो। उन्होंने ढाढस बंधाते हुए लिखा कि हम सभी आपके साथ हैं।

Sir, We are with you..Keep fighting for truth & justice!

