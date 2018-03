135 की चाय, 180 की कॉफी: चिदंबरम ने पूछा- कौन पीता है? मिला ये जवाब

देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम चाय की रेट सुनकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने ऑर्डर ही कैंसिल कर दी। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा है कि इतनी मंहगी चाय कौन पीता है। जवाब सुनकर पी चिदंबरम हैरान हुए बिना रह सके। दुकानदार ने कहा कि इस रेट पर चाय-कॉफी पीने वाले दर्जनों हैं। इसके बाद पी चिदंबरम ने कहा है कि क्या वो आउटडेटेड हो गये हैं। चिदंबरम के इस बयान को महंगाई पर मौजूदा सरकार पर उनका अप्रत्यक्ष तंज भी माना जा रहा है। दरअसल ये पूरा वाकया चेन्नई एयरपोर्ट का है। रविवार (25 मार्च) सुबह चिदंबरम चेन्नई एयरपोर्ट पर मौजूद थे।

चिदंबरम ने पूरी घटना को बताते हुए ट्वीट किया है, “चेन्नई एयरपोर्ट पर कॉफी डे में मैंने चाय मांगी, उसने गर्म पानी और टी बैग दिया, कीमत थी 135 रुपये, भयावह, मैंने लेने से इंकार कर दिया, क्या मैं सही था या गलत।” कई सालों तक देश की इकोनॉमी का हिसाब-किताब रखने वाले चिदंबरम ने फिर एक ट्वीट किया और लिखा, “कॉफी यहां पर 180 रुपये में बिक रहा है, मैंने पूछा कौन खरीदता है इसे? जवाब मिला-‘कई लोग’ क्या मैं आउटडेटेड हो गया हूं।”

Coffee Rs 180. I asked who buys it? Answer was ‘many’. Am I outdated?

At Chennai Airport Coffee Day I asked for tea. Offered hot water and tea bag, price Rs 135. Horrified, I declined. Was I right or wrong?

