चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिये जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी कमजोर नहीं होने वाली है। फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भावुक शब्दों में कहा था कि आरजेडी इसके बाद और भी मजबूत होकर उभरेगी। इसी दौरान अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने कहा कि तेजस्वी यादव होटवार जेल से बाहर आते हुए लगभग रो पड़े। तेजस्वी यादव ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि वह रोने वालों में से नहीं है और वे शेर के बेटे हैं। तेजस्वी ने ट्वीट किया, ‘ डियर टाइम्स नाउ, बहुत ही विनम्रता से निवदेन करना चाहता हूं कि कृपया अपने इस बकवास को अपने पास ही रखें, फुटेज दिखाइए जहां मैं रो रहा हूं, अन्यथा इसे वापस लीजिए। मैं एक शेर का बेटा हूं आपकी तरह डरपोक नहीं जो पैसा और दबाव में मोदी सरकार के सामने झुक जाता है, इसे साफ-साफ समझ लें।’

Dear @TimesNow, Very humbly I beg to say that Kindly keep ur crap & scrap with you. Show the footage where I’m broken otherwise withdraw it. I’m son of a Lion & not a coward like you who bow down for money & pressure from Modi govt. Get it straight https://t.co/eIPSNtp7ft

