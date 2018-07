VIDEO: शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला- राहुल गांधी के साथ कॉकटेल पार्टी करता था नीरव मोदी

एक टीवी डिबेट के दौरान कांग्रेस के पूर्व नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेतृत्व पर जोरदार हमला किया। पूनावाला ने पूछा कि विजय माल्या को लोन किसने दिया? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लोन के लिए खत कौन लिखता था? नीरव मोदी राहुल गांधी के साथ कॉकलेट की पार्टी कैसे करता था। दरअसल रविवार (29 जुलाई) को लखनऊ में उद्योगपतियों की एक बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिन्दुस्तान को बनाने में उद्योगपतियों की भी अहम भूमिका है अत: उन्हें चोर, लुटेरा कहना या अपमानित करना पूर्णतया गलत है।

इसी मुद्दे पर अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ में जोरदार बहस हुई। कांग्रेस का पक्ष रखते हुए तहसीन पूनावाला पीएम पर हमला किया औऱ कहा कि वे नीरव मोदी जैसे भगोड़े के साथ तस्वीर कैसे खिचवा सकते हैं। इसके जबाव में कांग्रेस के बागी शहजाद पूनावाला ने मोर्चा संभाला। शहजाद ने कहा, “एक ऐसे व्यक्ति के साथ तस्वीर खिंचवाना जिस पर कोई आरोप हो ये पीएम की गलती है…मैं पीएम पर एक ऐसे शख्स के साथ तस्वीर खिंचवाने का भी आरोप लगाता हूं जो कि अपनी मां के साथ जमानत पर है…उनका नाम है श्री राहुल गांधी।” शहजाद ने आगे कहा, “इन लोगों को देखिए…जो बेलगाड़ी में हैं…जिन्होंने हमें फादरसन बिजनेस का मॉडल दिया है…जहां पी चिदंबरम द्वारा फाइल क्लियर करने पर कार्ति चिदंबरम ने पैसा लिया…जहां किसी ने देश के किसी कोने में जमीन हथिया लिया…।”

Rahul Gandhi used to have cocktails with Nirav Modi: @Shehzad_Ind, Lawyer #ModiSuitBootJawab pic.twitter.com/a9iNpCchOh

— TIMES NOW (@TimesNow) July 29, 2018