पूर्व बीजेपी सांसद बोले- रमजान उसी को मुबारक जो तिरंगा पहनेगा, लोगों ने किया ट्रोल

रमजान की मुबारक बात को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद तरुण विजय ने ऐसी बात कह दी कि लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। तरुण विजय ने ट्वीट कर कहा कि वह उन लोगों को ही रमजान की मुबारक बात देंगे जो तिरंगा पहनेंगे। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। पूर्व सांसद ने ट्वीट कर कहा, ‘रमजान उसी को मुबारक जो हिंसा का त्याग करेगा और तिरंगा पहनेगा। हमारी दुनिया और आपके रमजान को अनिवार्य रूप से देश की गरीमा और महिमा से जुड़ना चाहिए, नहीं तो…’ उनके इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने कहा, ‘नहीं तो क्या? मुबारक बात देने के लिए शर्त? वैसे भी अभी तक आपके आरएसएस द्वारा ही तिरंगा का त्याग किया गया था। मुस्लिमों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और हमेशा देश के लिए ईमानदार रहे। आपके ब्रिटिश दोस्तों ने ही आरएसएस को बढ़ावा दिया।’

Ramadan greetings to only those who shun violence and wear Tiranga. Our world and your Ramadan must connect essentially with glory of our nation. Otherwise… — Tarun Vijay (@Tarunvijay) May 17, 2018

Otherwise? Conditional greeting? Btw Tiranga was shunned by your RSS till recently. Muslims have always been loyal n fought for Independence of the nation 4m your British friends whose boots RSS licked. — Mehek (@MehekF) May 18, 2018

इसके जवाब में विजय ने एक अन्य ट्वीट कर कहा, ‘आपको असहिष्णुता, अज्ञानता, नफरत कहां से मिली? तिरंगे के लिए शहीद होने वाले पहले व्यक्ति डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, जो श्रीनगर में शहीद हुए। रामपुर में 14 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता तिरंगे के लिए मर गए। तिरंगे को सांप्रदायिक रंगों में नहीं बाटिए। क्या आप जिहादियों के लिए गुस्सा हैं?’

Whr frm u inherited this intolerance,ignorance,hate ?The first martyr for Tiranga was #DrSyamaPrasadMookerjee in #Srinagar, #Rampur incident saw +14 of our workers dying in their bid to unfurl Tiranga.Don’t divide Tiranga into communal https://t.co/s78WdBaRab angry for jihadis? — Tarun Vijay (@Tarunvijay) May 19, 2018

इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, ‘आपको सीधे तौर पर मुबारक बात देने से मना कर देना था, आप मुस्लिमों को पसंद नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। एक और बात श्याम मुखर्जी पहले शहीद कैसे हो गए और मोहम्मद उस्मान का क्या? उस्मान 1948 में शहीद हुए थे और मुखर्जी 1953 में।’

Should have just avoided wishing, you don't like Muslims, cool. No need to give threats. Plus how is Shyama Mukherjee the first martyr and not Mohd Usman? Former died in 1953 while the latter passed away in 1948. — (@HilalVivaan) May 19, 2018

यूजर के इस ट्वीट से भड़कते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद ने एक अन्य ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ‘मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिहादियों के लिए लिखे गए एक वाक्य ने तुम्हें इतना असहज कर दिया, क्यों? मोहम्मद उस्मान, सोमनाथ शर्मा, शैतान सिंह और भी बहुत से लोग देश के यौद्धा थे, उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं। ये सब भारतीय थे।’ एक अन्य यूजर ने कहा, ‘नहीं तो क्या? आप धमकी दे रहे हो? आपका इरादा क्या है?’

Surprised a line for Jihadis made you so uncomfortable. Why ? was that for you ? Do we need to look at martyrs from religious angle ? Maj Usman, Maj Somnath Sharma, Maj Shaitan Singh and many many such warriors. All Indians .Salutes to them . Though I disagree your conclusion. — Tarun Vijay (@Tarunvijay) May 19, 2018

I am not uncomfortable with anything. You have your FOE, people have theirs. Just that wishes shouldn't be conditional. Cheers! — (@HilalVivaan) May 19, 2018

Otherwise what?? Dhamki de rahe ho?? kisko?? irada kya hai?? — rajendra bhaduri (@rajendrabhaduri) May 18, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App