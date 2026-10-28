अतिथि देवो भव! भारत में मेहमानों को भगवान का दर्जा देने की परंपरा सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि यहां के लोगों के व्यवहार में भी नज़र आती है। अनजान लोगों के प्रति अपनापन, मुश्किल वक्त में मदद के लिए आगे बढ़ना और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का साथ देना भारतीय संस्कृति की ऐसी खूबियां हैं, जो विदेशियों का भी दिल जीत लेती हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव 46 देशों की यात्रा कर चुकी एक यूरोपीय महिला को भारत में हुआ।

यहां एक अनजान शख्स से मिली मदद ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वह भारतीयों की दरियादिली और मेहमान नवाजी की मुरीद हो गईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत यात्रा के अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि यहां के लोगों का अपनापन उनके लिए बेहद खास और यादगार रहा।

बिना वजह मुस्कुराते हैं यहां के लोग

महिला ने जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां लोग बिना किसी लालच के लोगों की मदद करते हैं, यहां के लोग बेवजह मुस्कुराते हैं, मुस्कुराहट के साथ ही अजनबियों का भी स्वागत करते हैं।

बस यात्रा का अनुभव रहा खास

महिला ने अपने नोट में उस बस यात्रा का भी जिक्र किया जब उन्हें सच में किसी की मदद की दरकार थी। उन्हें बाथरूम जाने की इमरजेंसी थी उसी दौरान एक यात्री बस से उतरा और उन्हें बाथरूम का रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कई घंटे की यात्रा के बाद बस कुछ देर के लिए रुकी, ताकि यात्री बाथरूम जा सकें। उन्हें बाथरूम का रास्ता नहीं पता था और ना ही बस निकलने के टाइम का पता था ऐसे में एक शख्स मेरी मदद के लिए बस से उतर गया और मुझे बाथरूम तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, वो मेरे बाथरूम से बाहर आने तक का इंतजार करता रहा ताकि यात्री समय पर वापस लौट सके और उसकी बस छूट न जाए।

कॉफी पीने की इच्छा जताई तो उस भारतीय ने की मदद

महिला ने अपने ट्रेवल डायरी में इस अनजान शख्स की मदद का एक किस्सा और भी जोड़ा। यात्रा के दौरान इस शख्स ने विदेशी महिला की कॉफी पीने की इच्छा का सम्मान करते हुए उसे भी पूरा किया। महिला ने बताया इस भारतीय अंजान शख्स ने यह सब किसी फायदे या बदले की उम्मीद के बिना ही किया। वो अनजान शख्स बस एक ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहा था, जिसे उस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस विदेशी यात्री के लिए यही छोटी-छोटी बातें भारत की यात्रा को खास बनाने वाली रहीं।

महिला ने बताया “भारत ने मुझे बहुत ऊर्जा दी’

विदेशी यात्री ने अपने अनुभव में कहा कि भारत ने मुझे बहुत ऊर्जा दी। इस एनर्जी के एहसास के लिए यहां के लोगों की सबसे ज्यादा भूमिका रही है। महिला ने लिखा उनकी भारत की यात्रा सिर्फ नई जगह देखने के अनुभव तक सीमित नहीं रही बल्कि लोगों से मिले अपनापन और सहयोग ने भी इसे यादगार बना दिया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी विदेशी यात्री द्वारा साझा किए गए अनुभव पर आधारित है।