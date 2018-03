विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेता नरेश अग्रवाल का सोशल मीडिया के जरिए पार्टी में स्वागत किया है। इसके साथ ही स्वराज ने अग्रवाल द्वारा जया बच्चन को लेकर की गई टिप्पणी की आलोचना भी की है। दरअसल, नरेश अग्रवाल ने सोमवार को बीजेपी में शामिल होने के मौके पर कहा कि सपा ने राज्यसभा के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन के लिए उनसे ज्यादा ‘डांसर और फिल्म कलाकार’ जया बच्चन को तवज्जो दी। अग्रवाल ने कहा, “मेरी तुलना फिल्मों में काम करने वाले से की गई..मुझे फिल्मों में डांस करने और उसमें काम करने वालों के लिए नकारा गया। मुझे यह उचित नहीं लगा। किसी को यह ठीक नहीं लगा।”

अग्रवाल के इसी बयान को विदेश मंत्री ने अस्वीकार्य करार दिया। स्वराज ने ट्वीट कर जहां एक तरफ अग्रवाल को बीजेपी में शामिल होने पर बधाई दी तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें सख्त हिदायत भी दी। उन्होंने लिखा, ‘श्री नरेश अग्रवाल ने बीजेपी ज्वॉइन कर ली है। उनका स्वागत है। हालांकि उन्होंने जया बच्चन से संबंधित जो टिप्पणी की है वह बिल्कुल अनुचित और अस्वीकार्य है।’

Shri Naresh Agarwal has joined Bhartiya Janata Party. He is welcome. However, his comments regarding Jaya Bachhan ji are improper and unacceptable. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 12, 2018

एक यूजर ने कहा, ‘नहीं मैम, यह सही नहीं है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उनका स्वागत मत कीजिए। क्या अब आप लोग सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम का स्वागत भी करेंगे। नरेश अग्रवाल का बीजेपी में शामिल होना बहुत ही निराशाजनक है, उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर कीजिए।’ एक अन्य यूजर ने कहा, ‘और गद्दारों कि भर्तीयां किए जाओ फिर वही जम्मू-कश्मीर, फिर कोई शत्रुघ्न सिन्हा पैदा होगा फिर पार्टी को बदनाम करता फिरेगा। कोई घोटाला ही कर देगा तो क्या इज्जत रह जाएगी पार्टी कि? या फिर ऐसे गद्दार देशद्रोही ही रखने हैं पार्टी मे तो इन गद्दारों को ही कह देना चुनाव के वक्त वोट देकर पार्टी को जिता दें, हम लोग सपोर्ट और वोट भी करना छोड़ देंगे।’ एक यूजर ने कहा, ‘ऐसे आदमी को पार्टी में लिया ही क्यों, अब बीजेपी भी धीरे-धीरे कांग्रेस बनती जा रही है।’ अन्य यूजर ने कहा, ‘नरेश अग्रवाल ने कितनी बार अनुचित बयान दिए हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इसे शामिल कर लिया। यह बहुत ही शर्मनाक है।’

No ma'am dis is not gud not expected u all are respected but #NareshAgarwal Is not his comment on Our God we hindu's can't forget dat.. Don't welcome him just throughout him.. Do u all going to welcome #DaudInbrahim Too for satta. Disappointing he must b thrown out immediately — Indrani (@pandey_indrani) March 12, 2018

या फिर ऐसे गद्दार देशद्रोही ही रखने हैं पार्टी मे तो इन गद्दारों को ही कह देना चुनाव के वक्त वोट दे कर पार्टी को जिता दे हम लोग सपोर्ट और वोट भी करना छोड़ देंगे । — Vijju बदल गया (@vj_gupta051) March 12, 2018

Aise Aadmi ko liya hi kyu ? BJP dhire dhire congress ban jayegi 100% — jagdish (@jagdish1980) March 12, 2018

How many times he has made improper and unaceptable comments but still he was accepted in the part . its nothing but shameful — GSM (@usernam212) March 12, 2018

Mam… Is BJP a washing machine

Why is this Party accepting

Filth like #NareshAgrawal #NarayanRane and Make them Clean .. I m really Sad

I will not vote for "BJP" in 2024… But In 2019 I want Modi Sarkar Again — Sabka Marley (@MarleyYadaV) March 12, 2018

Mam if your party will not sack #NareshAgarwal , me and my entire family will not vote for #BJP in the upcoming election (PS note- we are hardcore Modi ji supporter) . Thank you for standing up for right Sushma ji.. — Sumit kadel (@SumitkadeI) March 12, 2018

