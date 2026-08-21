दिल्ली मेट्रो तो ‘लंदन अंडरग्राउंड से भी बेहतर है… दो विदेशी महिलाएं सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो की तारीफ़ करने की वजह से चर्चा में हैं। महिलाओं का कहना है कि भारत का यह आधुनिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लंदन अंडरग्राउंड से ज़्यादा साफ़ और सुरक्षित है। पहली बार दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने वाली इन महिलाओं को यहां की साफ़-सफ़ाई, एयर कंडीशनिंग, कनेक्टिविटी और सिर्फ़ महिलाओं के लिए बने कोच बहुत पसंद आए; उनका कहना है कि ऐसी सुविधाएं लंदन मेट्रो में नहीं हैं।

“Pov: दिल्ली मेट्रो, लंदन अंडरग्राउंड से ज़्यादा साफ़ और सुरक्षित है” टाइटल वाला यह वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल @nomadiclovers ने शेयर किया है। उन्होंने उन दूसरी बातों का भी ज़िक्र किया जो उन्हें खास लगीं। यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

विदेशी टूरिस्टों ने दिल्ली मेट्रो के बारे में क्या कहा?

टूरिस्ट्स ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, “हर स्टेशन पर एंट्री के समय बैग स्कैन और मेटल डिटेक्टर की सुविधा है और महिलाओं के लिए अलग सिक्योरिटी लाइन भी है। स्टेशन में घुसते ही एयर कंडीशनिंग शुरू हो जाती है सिर्फ़ ट्रेन में नहीं। सच कहूं तो, अब किसी भी गर्म और घुटन भरे अंडरग्राउंड प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े होना हमारे लिए मुश्किल होगा।”

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महिलाओं ने बताया कि टिकट के लिए उन्हें प्रति व्यक्ति सिर्फ़ 0.30 पाउंड खर्च करने पड़े और उन्हें महिलाओं के लिए रिज़र्व कोच में सीट भी मिल गई, जिससे उनका सफ़र ज़्यादा सुरक्षित और आरामदायक रहा।

विदेशी महिलाओं ने आगे लिखा, “हमें सबसे अच्छी बात यह लगी कि हर ट्रेन का पहला कोच सिर्फ़ महिलाओं के लिए रिज़र्व होता है, जिसे प्लेटफ़ॉर्म पर गुलाबी रंग के साइन से साफ़-साफ़ दिखाया गया है। इस नियम का सख्ती से पालन भी होता है; अगर कोई पुरुष इसमें सफ़र करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर तुरंत जुर्माना लगाया जाता है। दो महिलाओं के तौर पर सफ़र करते हुए, इस सुविधा ने भीड़-भाड़ वाले समय में भी हमें काफ़ी सुकून महसूस कराया।”

दिल्ली मेट्रो की क्या खासियत बताई?

टूरिस्ट्स ने कहा कि दूसरे देशों, खासकर यूरोप के देशों को दिल्ली मेट्रो से सीखना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसी ही पहल करनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह बात बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन जिस तरह से यूरोप के शहरों में मेट्रो में महिलाओं को परेशान किया जाता है, उसे देखते हुए हमें ऐसा नहीं लगता। बल्कि, हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा को इतनी गंभीरता से लें।

हो सकता है कि कुछ लोगों को यह बात बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन जिस तरह से यूरोप के शहरों में मेट्रो में महिलाओं को परेशान किया जाता है, उसे देखते हुए हमें ऐसा नहीं लगता। बल्कि, हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा को इतनी गंभीरता से लें।

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स्टेशन पर अजगर वाली घटना का वीडियो किसी यात्री ने बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि वंदे भारत को भी अजगर ने नहीं छोड़ा। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…