बिजनेस की दुनिया में सादगी और नेतृत्व की नई मिसाल! एक एयरलाइन की CEO मार्जन रिंटेल ने एम्स्टर्डम से जोहान्सबर्ग जा रही फ्लाइट में केबिन क्रू की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने यात्रियों को खाना परोसा, यात्रियों से उनकी पसंद पूछी और फ्लाइट में सफाई से जुड़े काम भी किए। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी इस सादगी और क्रू मेंबर्स के प्रति सम्मान की खूब तारीफ हो रही है।

आमतौर पर किसी बड़ी कंपनी के CEO आलीशान ऑफिस में बैठकर फैसले लेते हैं लेकिन ये कमाल की सीईओ है जो क्रू मेंबर का काम करती दिखी। मामला नीदरलैंड की एक एयरलाइन का है जिसकी CEO मार्जन रिंटेल ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। रिंटेल ने अपनी ऊंची पोस्ट को किनारे रखकर खुद फ्लाइट अटेंडेंट की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने यात्रियों को खाना परोसा, गर्म तौलिए दिए और इस्तेमाल की गई चीजों को भी इकट्ठा किया।

क्यों CEO बनी क्रू मेंबर?

जानकारी के मुताबिक CEO ने क्रू मेंबर बनने का फैसला किसी दिखावे के खातिर नहीं किया बल्कि विमान से जुड़े यात्रियों के निजी अनुभव को समझने के लिए ऐसा किया। CEO क्रू मेंबर बनकर यात्रियों को होने वाली दिक्कतों और उनके अच्छे और बुरे फैसले को करीब से समझना चाहती थी।

एयरलाइन ने इस अनोखे अनुभव का वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे देखकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। फ्लाइट में CEO एम्स्टर्डम से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जा रही फ्लाइट में केबिन क्रू के रोल में नजर आईं। CEO का क्रू मेंबर बनने का मकसद अपनी लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और वर्ल्ड बिजनेस क्लास में खाने के नए विकल्पों और काम करने के तरीकों का परीक्षण करना था।

CEO के वीडियो में दिखा ये सब

वीडियो में CEO फ्लाइट में सवार यात्रियों से पूछती दिखाई दे रही है.. कि आप खाने में क्या खाना पसंद करेंगे..। इतना ही नहीं वो यात्रियों को उनकी पसंद का खाना भी परोसती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने यात्रियों के इस्तेमाल किए हुए झुटे बर्तन भी उठाए। इस पूरे वीडियो में CEO बिना किसी हिचक के यात्रियों की मदद कर रही हैं।

पहले भी फ्लाइट अटेंडेंट बन चुकी हैं CEO

दिलचस्प बात यह है कि की फ्लाइट की CEO मार्जन रिंटेल ने पहली बार फ्लाइट में क्रू मेंबर नहीं बनी है बल्कि इससे पहले भी वो ये जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। इससे पहले भी वह लॉस एंजिल्स जाने वाली एक उड़ान में केबिन क्रू के साथ काम कर चुकी हैं। CEO ने फ्लाइट अटेंडेंट के काम को चुनौतीपूर्ण और पसंदीदा काम बताया। उन्होंने बताया क्रू मेंबर को लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है और पूरी यात्रा के दौरान सतर्क रहकर यात्रियों की जरूरतों का ध्यान रखना होता है। हालांकि CEO ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि खाने और केबिन सेवाओं में प्रस्तावित बदलाव कब से लागू किए जाएंगे।

सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

जैसे ही CEO का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने उनके काम करने के अंदाज की जमकर तारीफ की। कई यूजर्स का कहना है कि हर बड़ी कंपनी के CEO को अपने कर्मचारियों के साथ कुछ समय काम करना चाहिए, ताकि उन्हें जमीनी स्तर पर आने वाली परेशानियों का पता चल सके। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया हर CEO को ऐसा करना चाहिए, यह वाकई शानदार है।

एक यूजर्स ने CEO की तारीफ करते हुए लिखा हर जगह CEO को ऐसा करना चाहिए, ताकि वे अपने कर्मचारियों और उनकी चुनौतियों को समझ सकें। एक दूसरे यूजर ने CEO के वर्क कल्चर की तारीफ करते हुए लिखा, “यह वाकई शानदार है। आपकी कंपनी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया पर जैसे तारीफों की बाड़ आ गई, एक यूजर ने लिखा कि आपका उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगा। यही वजह है कि मैं दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले हमने आपकी एयरलाइन को चुना। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा जब किसी कंपनी का बड़ा अधिकारी खुद कर्मचारियों के साथ काम करता है, तो उसे उनकी जिम्मेदारियों और चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलता है।

डिस्क्लेमर: यह खबर एयरलाइन द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है।